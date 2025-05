Il PalaPentassuglia si conferma un fortino e la Valtur Brindisi consolida il fattore campo rimandando ogni discorso di qualificazione alla semifinale playoff di Serie A2 a gara cinque. Il quarto atto della sfida tra Brindisi e Rimini viene vinto dai biancoazzurri, capaci di ripetersi a distanza di poco meno di quarantotto ore grazie ad un ultimo quarto da 26-7 di parziale. Gara cinque in programma mercoledì 21 maggio alle ore 20:30 al Pala Flaminio di Rimini.

Confermato il quintetto biancoazzurro delle prime due sfide formato da Calzavara-Brown-Radonjic-Ogden-Vildera. I primi quattro punti portano la firma di Calzavara, grande protagonista nel precedente incontro, mentre Rimini raggiunge il bonus falli di squadra già dopo quattro minuti di gioco. La squadra di coach Piero Bucchi va in lunetta in otto occasioni nel primo quarto, dal loro canto gli ospiti si appoggiano sulla stazza di Camara sotto canestro in netto vantaggio nel duello contro Del Cadia e autore del 50% del fatturato offensivo BancaRiviera dopo i primi dieci minuti (14-16 fine primo quarto). L’attacco biancoazzurro fa grande fatica a trovare il fondo della retina registrando bassissime percentuali al tiro, loquente 2/15 dalla lunga distanza nel primo tempo. Tomassini e Johnson aggrediscono il match e permettono ai romagnoli di raggiungere la doppia cifra di vantaggio (16-27 al 17’). Calzavara al rientro in campo dopo i due falli commessi nel primo parziale, scuote i suoi con cinque punti di fila ma il buzzer di Marini fissa il punteggio sul 24-31 a fine primo tempo. Lo 0/2 ai liberi di Vildera e il nuovo jumper di Marini aprono il terzo quarto sullo stesso copione di inizio partita con Rimini a ritrovare il vantaggio in doppia cifra sul +11 (24-35 al 22’). Il solito Calzavara prova a tenere a galla Brindisi e le numerose palle perse dall’attacco brindisino non bloccano il tentativo di rientrare pienamente a contatto (36-40 al 27’). Dopo un momento di blackout offensivo, gli ospiti ritrovano in Camara il punto di riferimento per fare la voce grossa nel pitturato. Del Cadia commette il quarto fallo personale durante l’ultima azione del terzo quarto, compromettendo di fatto la sua partita nel momento di maggiore intensità difensiva (40-47 al 30’). Laquintana-Brown-Ogden firmano il maxi break di 13-0 nei tre minuti dell’ultimo periodo per il sorpasso 53-47 infiammando uno straripante PalaPentassuglia. Dopo minuti interi in cui entrambe le squadre non trovano più la via del canestro, ci pensa Radonjic a dare la zampata del +7 a tre minuti dalla fine con la tripla del 58-51. Valtur sente l’odore del sangue e scappa via senza più voltarsi indietro: sarà gara cinque!

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI – BANCARIVIERA RIMINI: 66-54 (14-16, 24-31, 40-47, 66-54)

VALTUR BRINDISI: Brown 12 (4/6, 0/6, 4 r.), Arletti (0/3, 0/2, 3 r.), Del Cadia 3 (1/2, 2 r.), Laquintana 5 (1/4, 0/1, 6 r.), Fantoma 4 (2/3, 2 r.), Radonjic 9 (2/3, 1/2, 6 r.), Calzavara 15 (2/3, 3/5, 4 r.), Ogden 14 (4/9, 1/7, 7 r.), Vildera 4 (2/3, 5 r.), Buttiglione ne. Coach: Bucchi.

BANCARIVIERA RIMINI: Johnson 11 (4/8, 1/3, 5 r.), Robinson 11 (4/7, 1/4, 7 r.), Simioni (0/1, 2 r.), Camara 11 (4/8, 8 R.), Marini 10 (5/10, 0/1, 5 r.), Grande 4 (1/3 da tre, 2 r.), Masciadri (0/3 da tre, 3 r.), Anumba (2 r.), Tomassini 7 (2/3, 1/5, 1 r.), Conti (0/1, 0/2), Sankare ne, Amaroli ne. Coach: Dell’Agnello.

ARBITRI: Gagliardi – Bartoli – Rudellat.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 15/21, Rimini 4/7. Perc. tiro: Brindisi 23/61 (5/23 da tre, ro 11, rd 32), Rimini 23/60 (4/22 da tre, ro 7, rd 35).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi