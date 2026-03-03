Progetto “Corridoio Verde”, nata nel 2021 per recuperare spazi comunali abbandonati al degrado e all’incuria, riqualificarli e riconsegnarli alla città, ha piantumato sabato scorso due alberi, due meravigliosi Ficus Australis, radicati, longevi, capaci di attraversare il tempo e per questo diventano custodi di memoria.

Uno di questi alberi è stato donato con generosità dal dott. Tonino De Natale, che ha scelto di affidare al progetto un segno concreto e duraturo.

L’altro è stato acquistato grazie al contributo ricevuto per essere arrivati secondi al concorso “Più Vicini” di Coop alleanza 3.0 e dedicato al compianto assessore, avvocato Mauro Masiello, che ha creduto nel progetto dell’Associazione “Corridoio Verde” sostenendolo con convinzione.

Alla cerimonia di piantumazione, avvenuta sabato scorso, negli spazi verde all’ingresso del quartiere La Rosa, hanno partecipato Valentina Lillo, presidente dell’ associazione Fra/Azione di Tuturano, Tonino De Natale, la moglie del compianto Mauro Masiello, Rita Memmola, l’assessore all’ambiente, Livia Antonucci, l’imprenditore Salvatore Sergio, di Prevenzione e Sicurezza, per aver donato le targhette che saranno presto installate nei pressi dei due alberi, Andrea Sergio (in arte Mr Wany), Don Cosimo Schena, Claudio Argentieri e Carlo Amatori quali vice presidente e consigliere del Consiglio di Zona Brindisi-Lecce di Coop Alleanza 3.0 e i volontari di “Puliamo il Mare”.

In questi anni è stato bonificato un ettaro e mezzo di terreno, sono stati messi a dimora oltre 130 alberi e numerose tipologie di piante.

Questi due alberi messi a dimora non rappresentano solo nuova vita nel Corridoio Verde, ma custodiscono storie, affetto e responsabilità verso il futuro.