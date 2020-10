Il Comitato Scientifico del Premio Nazionale di Informatica e Medicina, eHealth4all 2020-2021, ha giudicato positivamente il Sistema ADIGest dell’azienda Brindisina THCS, facendolo entrare nella rosa dei 10 progetti nazionali migliori, perché prefigura una soluzione informatica sanitaria con elevato valore aggiunto per il paziente.

Il Premio eHealth4all è promosso dall’AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico), da Assintel (Associazione Nazionale Imprese di Information Communication Technology), dal Distretto Produttivo dell’Informatica della Regione Puglia, dal CTI (Club per le Tecnologie dell’Informazione) di Milano, dal CDTI (Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione) di Roma ed ha la finalità di individuare progetti e iniziative che perseguano la trasformazione digitale a supporto del miglioramento della salute, del benessere e della qualità della vita dei cittadini/pazienti.

Il Comitato Scientifico del Premio ha scelto ADIGest ritenendolo un’eccellenza italiana nel panorama della salute, in quanto rappresenta una sperimentazione gestionale di Assistenza Domiciliare Integrata, già premiata da esperti accademici e sanitari.

ADIGest è un software utilizzato nell’intera provincia di Brindisi. Il Progetto è stato voluto dall’ASL che ha costituito un’Associazione in Partecipazione Pubblico Privato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, composto dalle Cooperative San Bernardo, SIRIO e Occupazione e Solidarietà e dal partner tecnologico THCS Srl. Si sta attuando la Sperimentazione tramite un gruppo di circa 220 addetti formato da Operatori Sanitari, Operatori della Centrale operativa, Informatici ed Amministrativi.

Tutti gli attori del servizio (Dirigenti e Dipendenti PUA dell’ASL di Brindisi, Medici di Medicina Generale, Operatori Sanitari ed Amministrativi) utilizzano il Sistema ADIGest per assistere circa 2.500 pazienti. Tramite l’applicazione e l’uso dello Smartphone si memorizzano tutte le informazioni relative all’assistenza che convogliano nella produzione della Scheda Domiciliare alla quale possono accedere, in tempo reale, gli stakeholder.

Il Servizio implica uno sforzo continuo di Innovazione Incrementale, che sta portando alla completa trasformazione digitale e al coinvolgimento di tutti gli attori nei microprocessi assistenziali, ottimizzando la prevenzione non solo dei pazienti ma anche degli operatori sanitari: il tutto con il fine ultimo di favorire il miglioramento in salute e in qualità della vita del cittadino.