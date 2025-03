Milano, Hotel Meliá – Un’azienda con cuore brindisino e sede legale a Bari ha conquistato il podio nel mondo della finanza e del credito nazionale. Crediti e Finanza Business Information Srl (CFBI) ha vinto il prestigioso titolo di Migliore Agenzia di Investigazione Privata sul Credito ai Credit Awards 2025, un evento di riferimento per le eccellenze del settore.

I Credit Awards, organizzati dalla testata specializzata CreditNews, rappresentano un appuntamento imperdibile per professionisti, aziende e istituzioni che operano nei settori delle informazioni commerciali, del credit management e delle investigazioni private sul credito. La competizione, giunta alla sua nona edizione, ha visto sfidarsi aziende di primo piano del settore, tra cui Aletheia Srl, Business Defence Srl e Ponzi SpA, realtà consolidate nell’ambito delle investigazioni finanziarie.

A brillare in questa edizione è stata l’azienda brindisina, grazie alla sua capacità di fondere esperienza investigativa e intelligenza artificiale, offrendo servizi altamente specializzati per la gestione del rischio di credito.

CFBI nasce con l’obiettivo di supportare aziende e istituzioni finanziarie nella valutazione del rischio di credito, operando con un approccio analitico, tecnologico e personalizzato. Nel corso degli anni, l’azienda ha saputo innovarsi, combinando il know-how investigativo con soluzioni di intelligenza artificiale proprietarie, che migliorano l’efficacia e l’affidabilità delle analisi. Questo mix tra competenza umana e tecnologia avanzata ha permesso a CFBI di distinguersi come leader del settore a livello nazionale.

“Siamo orgogliosi di questo traguardo che premia il nostro impegno e la nostra dedizione”, ha dichiarato Cosimo Panareo, CEO di CFBI, ritirando il premio durante la serata di gala. “Il merito va a tutte le donne e gli uomini della nostra azienda, che ogni giorno lavorano con passione per offrire servizi di investigazione commerciale e gestione del credito ai massimi livelli qualitativi”.

“Ogni successo è il risultato di un impegno collettivo”, sottolinea Panareo. “Senza la fiducia dei nostri clienti, partner e fornitori, non avremmo avuto le opportunità di crescita e sviluppo che ci hanno portato fino a qui”.

La serata degli Awards, tenutasi presso l’Hotel Meliá di Milano, ha visto la partecipazione di alcuni dei principali attori del settore, tra cui Cerved SpA, CRIBIS D&B, Allianz Trade, Coface Italia, UniCredit Factoring e Intesa Sanpaolo. L’assegnazione del premio a Crediti e Finanza Business Information Srl è un’ulteriore conferma dell’elevatissimo livello di professionalità dell’azienda e della sua capacità di competere con i leader del mercato del credito.

Oltre al premio ufficiale, CFBI ha ricevuto un riconoscimento speciale dal pubblico presente all’evento: invitati a votare l’“eccellenza delle eccellenze”, la maggior parte degli ospiti ha scelto proprio Crediti e Finanza Business Information, sottolineando il suo valore e il suo impatto nel settore.

CFBI è l’esempio perfetto di come un’azienda nata in Puglia possa affermarsi a livello nazionale, competendo con multinazionali e grandi gruppi finanziari. Il suo successo dimostra che qualità, innovazione e specializzazione sono le chiavi per emergere nel mondo della finanza e del credito.