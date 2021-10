Sono 4 i Comuni della provincia di Brindisi chiamati al voto per le elezioni amministrative, che si svolgeranno oggi, domenica 3 ottobre, e domani. lunedì 4 ottobre.

Urne aperte a Fasano (39.482 abitanti), Cisternino (11.745 abitanti), San Pancrazio Salentino (10.289 abitanti) e Cellino San Marco (6.799 abitanti).

Sono chiamati al voto 62.235 cittadini suddivisi in 66 sezioni: 37 a Fasano, 12 a Cisternino, 10 a San Pancrazio Salentino e 7 a Cellino San Marco (6.799 abitanti)

I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Per poter partecipare alla votazione non occorre il green pass ma è obbligatorio indossare la mascherina.

L’elettore dovrà mostrare la tessera elettorale e la carta d’identità (validi anche il passaporto, la patente, il libretto della pensione, il porto d’armi e qualunque tessera di riconoscimento rilasciata da un’amministrazione dello Stato purché munita di foto e timbro o altra segnatura equivalente ed anche le tessere di riconoscimento rilasciate da ordini professionali).

Si può chiedere una nuova tessera elettorale per diverse ragioni: smarrimento, furto (in questo caso occorre presentare copia della denuncia), esaurimento degli spazi sulla tessera (perché si è già votato in diverse elezioni precedenti). Per tale motivo i comuni resteranno aperti fino al termine delle consultazioni.

A Fasano – unico comune in cui potrebbe esserci ballottaggio – gli aventi diritto al voto sono 35.926.

Sono 4 i candidati sindaco; 295 gli aspiranti al consiglio comunale suddivisi in tredici liste.

Francesco Zaccaria, sindaco di centrosinistra uscente, potrà contare sul sostegno del Partito Democratico e delle civiche AltreMenti, Civicamente Fasano e Fasano Continua; Lello Di Bari, già sindaco di centrodestra, ha dalla sua Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Forza Italia, Sì Fasano, Circoli Nuova Fasano e La Casa del Cittadino. Candidati anche Bebè Anglani con la civica Fasano nel cuore e Aldino Carbonaro con il movimento Scelta Condivisa.

A Cisternino voteranno 11.445 persone. Aspirano alla carica di sindaco Enzo Perrini (Idea Comune), Martino Montanaro (Siamo Cisternino) e Mario Saponaro (Innovazione Cisternino). Sono 48 i candidati consiglieri, 16 per lista.

A San Pancrazio Salentino, dove sono chiamati alle urne 9052 elettori, la sfida è tra Federica Marangio, Mimino Pennetta, Edmondo Moscatelli e Gianluca Zizzo. 64 gli aspiranti consiglieri comunali

A Cellino San Marco si contendono la poltrona di primo cittadino Salvatore De Luca (uscente), Marco Marra e Santino Buccolieri. 36 i candidati a consigliere comunale. Gli elettori sono 5,812