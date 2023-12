Sono aperte le urne sono per il rinnovo del consiglio provinciale di Brindisi.

Si vota dalle ore 8 alle 20 di oggi, domenica 17 dicembre, presso il palazzo della Provincia.

Chiamati alle urne 356 consiglieri comunali del territorio che avranno il compito di scegliere i 12 rappresentanti che occuperanno i seggi del consiglio provinciale.

È importante sottolineare che il presidente dell’ente, Toni Matarrelli, non è coinvolto in questo rinnovo, in quanto il suo mandato non è in scadenza.

Nella consiliatura uscente, il centrosinistra deteneva la maggioranza con otto consiglieri, rispetto ai quattro esponenti dell’opposizione di centrodestra. La sfida si annuncia dunque interessante, con tre liste elettorali in competizione: due di centrosinistra e una di centrodestra.

Le liste in campo sono: “Democratici e progressisti” e “Impegno per la Provincia”, entrambe legate al centrosinistra, e “Centrodestra per la Provincia” a sostegno del centrodestra. La prima lista è composta da esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e del Partito Socialista, mentre la seconda è a favore del presidente uscente Toni Matarrelli. La lista di centrodestra, invece, presenta candidati unitari sotto il nome “Centrodestra per la Provincia”.

Tra i 33 candidati, spiccano due sindaci: Elio Ciccarese di Torchiarolo e Marco Marra di Cellino San Marco. Il mandato dei consiglieri provinciali, che verranno eletti in seguito a questa consultazione, sarà di due anni.

Ecco l’elenco dei candidati divisi per lista:

Centrosinistra: Democratici e progressisti

Denise Aggiano (Brindisi)

Francesco Briganti (Cellino San Marco)

Mario Luigi Convertini (Cisternino)

Serafina Latartara (Francavilla Fontana)

Roberta Natalini (Torre Santa Susanna)

Marco Ruggiero (San Vito dei Normanni)

Domenico Tanzarella (Ostuni)

Giuseppe Ventrella (Fasano)

Antonella Vincenti (San Donaci)

Centrosinistra: Impegno per la Provincia

Clarita Mingolla (Latiano)

Rocco Muolo (Villa Castelli)

Elio Ciccarese (sindaco Torchiarolo)

Marco Marra (sindaco Cellino San Marco)

Marina Melgiovanni (San Pancrazio Salentino)

Marco Argese (Cellino San Marco)

Rosalia Fumarola (San Michele)

Pasquale Luperti (Brindisi)

Michele De Stradis (Oria)

Antonella La Camera (Carovigno)

Antonio Loparco (Cisternino)

Isabella Vitale (Ceglie Messapica)

Centrodestra: “Centrodestra per la Provincia”

Mario Borromeo (Brindisi)

Luciano Cavaliere (San Vito dei Normanni)

Laura De Mola (Fasano)

Susanna Di Maggio (Torre Santa Susanna)

Cosimo Elmo (Brindisi)

Giacomo Ferrara (Fasano)

Luana Iaia (San Vito dei Normanni)

Michele Tommaso Lariccia (San Pietro Vernotico)

Tiziana Martucci (Brindisi)

Maria Pecere (Ostuni)

Cataldo Rodio (Ceglie Messapica)

Pasquale Santoro (Ceglie Messapica)

Il sistema elettorale prevede una suddivisione del territorio in fasce demografiche omogenee, ognuna corrispondente a una scheda elettorale di colore diverso. Le fasce demografiche per la Provincia di Brindisi sono tre:

Fascia C (colore grigio):

Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, tra cui Villa Castelli, Erchie, San Donaci, Cellino San Marco, San Michele Salentino, Torchiarolo.

Fascia D (colore rosso):

Comuni da 10.000 a 30.000 abitanti, tra cui Mesagne, Ceglie Messapica, San Vito dei Normanni, Carovigno, Oria, Latiano, San Pietro Vernotico, Cisternino, Torre Santa Susanna, San Pancrazio Salentino.

Fascia E (colore verde):

Comuni da 30.000 a 100.000 abitanti, tra cui Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana, Ostuni.

Al termine della giornata elettorale, alle 20.45 inizieranno le operazioni di scrutinio, e in serata si conoscerà l’esito delle consultazioni. La formazione del nuovo consiglio provinciale sarà cruciale per definire il futuro amministrativo del territorio nei prossimi due anni.