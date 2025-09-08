Esordio vincente in campionato per l’US Città di Fasano, che in un gremito “Vito Curlo” supera con un goal per tempo l’Afragolese, grazie alle reti di Barranco e Loiodice.

Non molte le note di cronaca del match, che fa registrare la prima emozione al 9’, quando Loiodice tenta la conclusione ad effetto dal limite sugli sviluppi di un angolo, non trovando però lo specchio.

Diversamente vanno le cose al 15’, quando il risultato si sblocca al termine di un’azione insistita dei padroni di casa, avviata da un diagonale di Corvino respinto da Puca dalle parti di Lagzir, che a sua volta prova la battuta a rete, deviata da un difensore ospite sui piedi di Barranco, il quale da due passi insacca l’1-0.

La formazione campana non riesce a reagire in maniera efficace, pur chiudendo al contempo ogni spazio alla compagine biancazzurra, che torna pericolosa solo al 33’, quando Loiodice innesca splendidamente Corvino, chiuso in un primo momento dall’uscita del portiere rossoblù, e poi sfortunato nel calciare sopra la traversa, a porta sguarnita ma in equilibrio precario.

Il primo vero e proprio squillo dell’Afragolese giunge invece al 46’, quando Zerbo impegna Piras direttamente da calcio piazzato da posizione defilata, e sul seguente corner Filippini non trova la deviazione decisiva ravvicinata su sponda aerea di Gioielli.

Il secondo tempo si apre con un tentativo di Longo non particolarmente incisivo al 6’, con la gara che si evolve negativamente per gli ospiti un minuto dopo, quando Torassa ferma fallosamente Corvino in contropiede e riceve il suo secondo giallo, lasciando in dieci i suoi.

Al 13’ giunge così in ripartenza il raddoppio fasanese, firmato da Loiodice, abile a correggere in rete di testa un assist di Corvino, a sua volta imbeccato da Lagzir.

Gli uomini di Ciaramella, sotto di due reti ed in inferiorità numerica, provano ugualmente a restare in partita, ed al 19’ si rendono pericoloso con Longo che, smarcato da Varriale, è chiuso da un’ottima uscita di Piras.

Alla mezzora si mette in mostra Lagzir con una brillante percussione centrale, conclusa da un mancino dalla distanza che esalta i riflessi di Puca. Simile la dicsesa al 34’ di Riga, che arriva indisturbato al tiro, ma il suo sinistro è centrale.

Tra 40’ e 41’ il Fasano va vicino al tris in un altro paio di circostanze, prima con Tangorre, la cui rovesciata su assist di Loiodice è fuori misura, e poi con Corvino, che prova il pallonetto, servito da un’altra invenzione del fantasista barese, ma non trova la porta da posizione comunque complicata.

La gara si chiude con un tentativo di testa di Gioielli, bloccato da Piras al 43’, con i minuti conclusivi che non regalano ulteriori sussulti agli spettatori del “Curlo”.

Buona la prima, dunque, per Salzano e compagni, attesi domenica prossima dalla trasferta di Gravina.

“Siamo contenti di aver regalato questa vittoria a questa importante e bella cornice di pubblico e sono molto soddisfatto per come abbiamo sudato la maglia correndo e rincorrendo l’avversario fino al 94° – dichiara il tecnico biancazzurro Luigi Agnelli – Certo, dobbiamo essere un po’ più cinici sotto porta, ma fa parte del processo di crescita di una squadra che sta migliorando di giorno in giorno e che comunque ha rischiato pochissimo dietro. Abbiamo cambiato qualcosa rispetto alla Coppa, evidenziando la profondità di una rosa in cui sono tutti titolari, ed ora ci metteremo subito al lavoro in vista della prossima partita. Vogliamo far bene e vogliamo farci trovar pronti, certi che i nostri tifosi ci saranno accanto anche nelle due trasferte che ci attendono”.

Tabellino

US Città di Fasano-Afragolese 2-0 (1-0 p.t.)

Marcatori: 15’ p.t. Barranco (F) 13’ s.t. Loiodice (F)

Fasano: Piras; De Mori (24’ s.t. Riga), Tangorre, Cusumano, Lambiase (24’ s.t. Mauriello); Vecchione (18’ s.t. Penza), Salzano; Lagzir (40’ s.t. Pinto), Corvino, Loiodice; Barranco (36’ s.t. Stauciuc). All.: Luigi Agnelli (a disp.: Lombardo, De Angelis, Molinari, Maccioni).

Afragolese: Puca; Grieco (15’ s.t. Varriale), Massaro (20’ s.t. Fabiano), Longo, Torassa; Filippini (15’ s.t. Nuredini), Gioielli, Nocerino; Zerbo (15’ s.t. Giannini), Collaro, Senese. All.: Andrea Ciaramella (a disp.: Di Somma, Ambrosio, Panariello, Sokouri, Stasi).

Arbitro: Antonello Lupo di Venosa (assistenti Alessandro Laurieri di Matera e Francesco Di Leo di Policoro).

Espulso: Torassa (A) al 7’ s.t. per doppia ammonizione.

Ammoniti: Loiodice, De Mori, Lambiase (F), Massaro, Zerbo, Fabiano (A)

Note: 3000 spettatori circa, di cui una cinquantina ospiti; recuperi 2’ p.t. – 4’ s.t.; angoli 4-7; giornata soleggiata, terreno sintetico in ottime condizioni.

Risultati 1^ giornata Serie D-Girone H: Fidelis Andria-Ferrandina 2-0, Francavilla-Manfredonia 3-2, Nardò-Paganese 1-2, Nola-Gravina 3-1, Real Aceranna-Martina 0-1, Sarnese-Pompei 0-0, Heraclea-Real Normanna 1-0, Fasano-Afragolese 2-0, Virtus Francavilla-Barletta 2-2.

Prossimo turno (14/09): Afragolese-Sarnese, Barletta-Fidelis Andria, Pompei-Francavilla, Gravina-Fasano, Ferrandina-Real Acerrana, Manfredonia-Virtus Francavilla, Martina-Nardò, Paganese-Heraclea, Real Normanna-Nola.