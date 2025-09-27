Valtur Brindisi è lieta di accogliere nella famiglia biancoazzurra l’azienda Puglia by car, una realtà dirompente nel mercato del car rental, nuovo Silver Sponsor per la stagione sportiva 2025/26.

Con un parco auto nuovissimo e curato, Puglia by car è pronta a rendere il tuo viaggio più semplice, sia per lavoro che per vacanza. Dalla comodità di un’auto ibrida alla versatilità di un SUV, il veicolo giusto per ogni occasione.

La flotta include infatti veicoli nuovi, sempre ben mantenuti e disponibili in diverse categorie per soddisfare ogni esigenza di viaggio: utilitarie, berline, SUV, furgoni e auto elettriche. Affidabilità e sicurezza sono garantite.

Il servizio di assistenza stradale è attivo tutti i giorni h24, ogni noleggio include copertura assicurativa standard e la possibilità di aggiungere opzioni extra per personalizzare la tua esperienza in tutta sicurezza, tariffe trasparenti e convenienti, senza sorprese.

Con PugliaByCar, le aziende trovano la flessibilità e la convenienza di cui hanno bisogno per gestire al meglio i viaggi di lavoro. Siamo il partner ideale per imprese, associazioni e organizzazioni che cercano un servizio di noleggio affidabile, conveniente e su misura.

Un servizio pensato per il cliente: prenota in pochi click e senza stress sul sito www.pugliabycar.it; sali in macchina subito, appena arrivi, senza lunghe attese o code; ricevi l’auto direttamente a casa, pronta quando e dove serve.

La sede principale è al porto di Brindisi – Terminal Costa Morena (333/6713222 – 0831/1850852), presso l’Aeroporto di Brindisi parcheggio P9 (351/9469134) e presso l’Aeroporto di Bari in Viale Enzo Ferrari. Per ulteriori info mandare una mail a info@pugliabycar.it.

Benvenuti in biancoazzurro! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Valtur Brindisi