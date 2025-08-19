Il Sindaco Lorenzo Perrini, insieme all’intera amministrazione comunale e alla consigliera Avv. Aurora Grassi, moderatrice dell’evento “Palestina Libera – Stop al genocidio a Gaza”, esprime una ferma condanna nei confronti del vandalismo che ha colpito i manifesti promozionali dell’iniziativa, programmata per mercoledì 20 agosto a Cisternino. Questo atto rappresenta un grave tentativo di censura nei confronti di un evento pubblico volto a denunciare un genocidio in corso e a sollecitare il riconoscimento dello Stato di Palestina, già riconosciuto da 143 Stati su 193.

Il vandalismo ha distrutto un’immagine toccante che ritraeva bambini palestinesi affamati, accompagnata dai nomi dei relatori di spicco che parteciperanno all’evento.

In un post su Facebook, la consigliera Aurora Grassi ha espresso il suo disappunto, interrogandosi sui timori che hanno spinto i vandali a compiere un gesto così meschino: “Vi fanno così paura i volti di questi bambini? Vi spaventa tanto da strappare l’immagine delle vittime?”

Il Sindaco Perrini ha ribadito con determinazione: “Questo gesto non fermerà il nostro impegno nel portare alla luce la verità su quanto sta accadendo in Palestina. Non esistono bandiere politiche di fronte a una crisi umanitaria così grave. La società civile deve unirsi in una coscienza umana collettiva.” Inoltre, ha ricordato che l’amministrazione comunale ha richiesto, sin dal gennaio 2024, il riconoscimento dello Stato di Palestina e un’immediata azione per fermare il genocidio del popolo palestinese.

L’evento del 20 agosto rappresenta un’importante opportunità per richiamare l’attenzione su questa drammatica situazione e per sollecitare azioni concrete fino a quando l’orrore non cesserà.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 20 agosto alle ore 18:00 in Villa comunale, con la partecipazione di ospiti di rilevanza e competenza.

AVV. Aurora Grassi

Consigliere comunale Cisternino