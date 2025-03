Il Comune di San Michele Salentino, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Se Puede”, celebra per la prima volta la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia con un momento di riflessione e mobilitazione civile. La comunità di San Michele Salentino ha purtroppo vissuto il dolore per due vittime innocenti di mafia: Marcello Palmisano e Michele Lerna. Marcello Palmisano, giornalista e cineoperatore nato il 17 gennaio 1940 a San Michele Salentino (Brindisi), fu assassinato a Mogadiscio il 9 febbraio 1995. Michele Lerna fu ucciso il 5 marzo 1997 nella sua abitazione durante una rapina che coinvolse l’intera famiglia. L’iniziativa è stata pensata con l’obiettivo di ricordare questi nostri concittadini e di riflettere con i giovani del paese.

L’evento celebrativo si terrà domani, venerdì 21 marzo alle ore 10.30 in via della Repubblica, davanti all’immobile confiscato alla mafia e restituito alla comunità, inaugurato solo pochi mesi fa e ora sede de La100Lab.

Saranno presenti il sindaco, la giunta, il consiglio comunale e i rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali per condividere un momento di memoria e riflessione, onorando le vittime delle mafie e rinnovando l’impegno per la legalità.

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” presenteranno i loro lavori e condivideranno contenuti creativi sul tema della legalità. L’Associazione Culturale “Attacco Poetico” realizzerà un muro poetico sotto l’androne della struttura restaurata con fondi PON Legalità.

Durante la giornata verrà inoltre svelato un Albero della Legalità, simbolo concreto dell’impegno della comunità di San Michele Salentino per una società più giusta.

“Questo evento” – commenta il sindaco Giovanni Allegrini – “ci ricorda quanto sia fondamentale contrastare la mafia e l’illegalità, mantenendo viva la memoria di chi è stato ucciso e onorando il coraggio di chi ha lottato e continua a lottare ogni giorno”.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza: studenti, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e forze dell’ordine, uniti nel segno della memoria e della legalità.

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino