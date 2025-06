Si svolgerà venerdì prossimo, 27 giugno, a partire dalle 18.30, nello stadio “Vito Curlo”, la “Festa Biancoazzurra”, che conclude in bellezza la stagione 2024/25 della scuola calcio dell’’US Città di Fasano.

Nel corso dell’evento, aperto a tutti e nel quale non mancheranno gli stand gastronomici, vi sarà la consueta cerimonia di premiazione che coinvolgerà tutte le squadre, dalla categoria “Piccoli Amici” agli “Allievi” del club di via Salvo D’Acquisto.

Interverrà nella manifestazione anche il presidente Ivan Ghilardi, che delineerà le novità riguardanti il futuro del settore giovanile biancazzurro.

UFFICIO STAMPA USD CITTA’ DI FASANO