Si è tenuta, nel pomeriggio odierno, presso la Prefettura, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal Prefetto Luigi Carnevale in seguito ai recenti episodi intimidatori verificatisi ai danni dell’Amministratrice unica della Brindisi Multiservizi srl e del Sindaco del Comune di Ostuni.

Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte il Procuratore reggente Dott. Antonio Negro, il Sindaco di Brindisi, i vertici delle Forze dell’Ordine e l’Amministratrice Unica della Brindisi Multiservizi srl, sono stati esaminati i singoli atti intimidatori segnalati, confermando le misure di prevenzione e tutela già in atto e rafforzando le attività di prevenzione e controllo da parte delle Forze di Polizia.

Nell’assicurare una decisa ed unitaria risposta della squadra Stato operante nel territorio brindisino, attraverso un’azione congiunta di Forze dell’ordine e magistratura, il Prefetto ha invitato l’Amministratrice unica della Brindisi Multiservizi srl a concentrarsi con la massima attenzione e serenità nell’impegnativa opera di guida dell’azienda per la ripresa della quale è stato stanziato un considerevole finanziamento da parte dell’Ente locale.

Il Sindaco Marchionna ha ringraziato il Prefetto e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine per la costante attenzione alle problematiche della città, garantendo in primis la coesione sociale e la tutela dei lavoratori. Ha inoltre espresso totale fiducia nel lavoro dell’Autorità giudiziaria finalizzato all’individuazione degli autori del grave atto intimidatorio perpetrato ai danni dell’Avv. Palladino. Nei confronti di quest’ultima ha ribadito la piena fiducia preannunciando un atto di indirizzo per stimolare una migliore organizzazione dell’azienda e delle attività di controllo da parte del Comune, quale socio unico della BMS.

Per quanto attiene al grave atto intimidatorio che ha visto come destinatario il primo cittadino di Ostuni, è stata effettuata una prima valutazione del contesto in cui può ritenersi collocabile l’episodio, sicuramente preoccupante atteso il tipo di ordigno utilizzato, anche se allo stato non espressamente riconducibile a fenomeni di criminalità organizzata, riservandosi un approfondimento del quadro alla presenza del Sindaco Pomes, in questi giorni fuori sede.

Al termine del confronto, il Prefetto ha espresso la più sincera vicinanza personale e istituzionale alle Amministrazioni locali, primo baluardo di democrazia da difendere, evidenziando come il dibattito politico tra maggioranza e opposizione debba comunque sempre collocarsi nei binari della responsabilità e avendo sempre presente il fine ultimo dell’interesse pubblico.

Certo dell’incisivo e qualificato lavoro svolto dalla Procura della Repubblica di Brindisi, il Prefetto ha disposto, altresì, un incremento dei servizi di controllo nei territori interessati dai fenomeni presi in esame.