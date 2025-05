La comunità di Villa Castelli è pronta a colorarsi con i colori dell’arcobaleno in occasione del Villa Castelli Pride 2025 seconda edizione, un evento all’insegna della celebrazione, della rivendicazione dei diritti e dell’inclusione. L’appuntamento è fissato per sabato 28 giugno alle ore 17:00 presso Parco Madre Teresa di Calcutta.

Questa importante iniziativa è organizzata da Villa Castelli On Line in stretta collaborazione con Salento Pride, a testimonianza di un impegno congiunto per la promozione dei diritti LGBTQIA+ nel territorio. L’evento gode del patrocinio del Comune di Villa Castelli e vede la preziosa collaborazione di diverse realtà territoriali che arricchiranno la giornata con le loro attività e il loro sostegno: la Libreria Circe, il Laboratorio Collettivo, la Cooperativa Sociale Se Puede, il Collettivo Fluo, l’ANPI Ceglie Messapica e l’ASD Robur.

Il programma sarà arricchito da significativi interventi teatrali che attraverso la loro arte sapranno offrire spunti di riflessione ed emozioni al pubblico presente. Non mancheranno testimonianze toccanti che porteranno luce su diverse esperienze, esposizioni artistiche e culturali che celebreranno la diversità e la creatività, e un momento speciale con la partecipazione musicale di Sabrina De Mitri, che accompagnerà il pomeriggio con la sua voce e la sua arte.

Il Pride Villa Castelli 2025 rappresenta un’importante occasione per ribadire l’importanza del rispetto, dell’uguaglianza e della lotta contro ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

Anche quest’anno in linea con il documento politico del Salento Pride. L’evento pone un’attenzione particolare al concetto di famiglia, intesa non solo come nucleo tradizionale, ma anche come comunità LGBTQIA+, luogo di affetti, sostegno e lotta comune contro pregiudizi e stigma. Un momento di festa e di consapevolezza aperto a tutta la cittadinanza, per celebrare tutte le forme di relazione e sottolineare l’importanza di un futuro in cui ogni famiglia sia rispettata e valorizzata.

Appuntamento quindi a sabato 28 giugno alle ore 17:00 al Parco Madre Teresa di Calcutta di Villa Castelli (BR) per un Pride all’insegna della gioia, della rivendicazione e della celebrazione della famiglia in tutte le sue forme.

loc pride 2025 .jpg