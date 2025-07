Pomeriggio di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco nel Brindisino. Due distinti interventi hanno richiesto l’immediato impiego delle squadre operative, uno per un grave incidente stradale tra Cisternino e Ceglie Messapica e l’altro per un’auto in fiamme a San Pietro Vernotico.

Intorno alle ore 14.00, in Contrada Chiobbica, lungo la strada che collega Cisternino a Ceglie Messapica, due vetture – una Citroen C2 e una Mercedes CLA 200 – si sono scontrate violentemente. L’impatto ha provocato il ribaltamento di uno dei veicoli e il ferimento di una persona, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni è intervenuta per la messa in sicurezza delle auto e dell’area interessata, permettendo il ripristino della normale viabilità.

Al contempo, a San Pietro Vernotico, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi sono stati chiamati in via Brindisi per l’incendio di un’auto in movimento. Il conducente, notando il fumo provenire dall’abitacolo, è riuscito a fermarsi e a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, l’incendio è stato domato e l’area messa in sicurezza. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Due episodi diversi ma accomunati dalla rapidità e dall’efficacia dei Vigili del Fuoco, che hanno evitato conseguenze ben più gravi.