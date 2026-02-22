Esplorare l’impatto profondo che le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale hanno sulle dinamiche relazionali e sui processi cognitivi: è questo l’obiettivo di “Vite Connesse”. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano in collaborazione con I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”, si articolerà in un doppio binario tra scuola e territorio nella giornata di mercoledì 25 febbraio 2026.

L’evento sarà curato dal prof. Luigi Spedicato (Università del Salento), Sociologo, Direttore scientifico di LAPIS – Laboratorio di progettazione e innovazione sociale, docente dell’Università del Salento ed esperto in Sociologia dei processi culturali e comunicativi. L’obiettivo è promuovere una riflessione sui media digitali non solo come strumenti, ma come veri agenti di trasformazione dei linguaggi e delle mappe cognitive attraverso cui interpretiamo la realtà.

«La riflessione rispetto all’uso-abuso di social o all’uso dell’intelligenza artificiale che oramai è entrata nelle nostre vite in maniera concreta e impattante, è oggi urgente e necessaria – spiega l’assessora alla Cultura Cinzia Caroli -. Il prof Spedicato, uno dei massimi esperti sull’argomento, ci guiderà (con un occhio particolare ai giovanissimi che lo seguiranno nel corso della mattinata), in questo mondo per farci comprendere le nuove opportunità che si svelano davanti a noi, ma anche i rischi seri che ci sono e che dobbiamo imparare ad affrontare ed arginare. Un’opportunità da non perdere sempre nell’accogliente cornice della nostra biblioteca I Portici».

La giornata prevede un coinvolgimento attivo del mondo scolastico e della cittadinanza secondo il seguente calendario:

• Ore 9:30 – I.I.S.S. “Gaetano Salvemini”: Incontro con le studentesse e gli studenti.

• Ore 11:30 – I.I.S.S. “Leonardo da Vinci”: Incontro con le studentesse e gli studenti.

• Ore 17:00 – I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”: Incontro pubblico aperto a genitori, docenti e alla cittadinanza.

Gli incontri mattutini con le scuole superiori non saranno lezioni frontali, ma momenti di confronto aperto sulle modalità di rappresentazione di sé, emozioni e interazioni nei social network. Per favorire il coinvolgimento, i workshop saranno limitati a un numero massimo di 40-60 studenti per sessione e vedranno la partecipazione attiva di ragazzi e docenti con testimonianze dirette sull’uso dell’IA nella formazione.

L’appuntamento pomeridiano delle ore 17:00 mira invece ad ampliare lo sguardo degli adulti. L’intento è trasformare il disorientamento in conoscenza, imparando ad abitare gli ambienti digitali come contesti di crescita e apprendimento, se vissuti con consapevolezza e responsabilità

