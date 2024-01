Oggi, l’Assemblea dei Soci di Ferrovie Appulo Lucane, riunitasi presso il MIT, ha ufficialmente nominato Vittorio Zizza come nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, conferendo a lui la responsabilità di guidare l’azienda nei prossimi cinque anni. La nomina di Zizza è avvenuta in sostituzione di Rosario Almiento.

Vittorio Zizza, 57 anni, figura già nota per la sua carriera come Senatore della Repubblica e Sindaco di Carovigno, ha espresso gratitudine al Ministro Matteo Salvini per la fiducia accordatagli. Inoltre, ha dichiarato di essere onorato di assumere la leadership di un’azienda che si è distintasi negli ultimi anni per innovazione ed efficienza.

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione ci saranno anche Rosella Di Tullio, 53 anni, originaria di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, e Gioacchino Allegretti, 51 anni, originario di Terlizzi, in provincia di Bari.