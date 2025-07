Il Brindisi FC è lieto di annunciare il ritorno di Walter Miglietta, brindisino DOC, figura di grande esperienza e profonda passione per i colori biancazzurri.

Miglietta ha già ricoperto ruoli di rilievo all’interno del club, svolgendo l’incarico di Responsabile Marketing e Direttore Commerciale in due diverse stagioni, 2014/15 e 2019/20. In precedenza, nella stagione 2013/14, ha anche operato come Addetto Stampa della società.

Professionista stimato, vanta un passato da giornalista sportivo: per anni ha condotto «Il Biancoazzurro», storico programma dedicato al Brindisi Calcio trasmesso su diverse emittenti locali, contribuendo a raccontare la storia e le vicende della squadra con passione e competenza.

Brindisino autentico e tifosissimo di questa maglia con la «V» e di questa città, Walter Miglietta torna oggi a portare entusiasmo, professionalità e un forte legame con il territorio, elementi fondamentali per dare continuità al progetto biancazzurro.

La società gli augura buon lavoro e il più caloroso bentornato a casa!

Ufficio Stampa Brindisi FC