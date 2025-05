Febbre da gara cinque. L’ultimo atto dell’intensa e vibrante sfida tra BancaRiviera Rimini e Valtur Brindisi si svolgerà mercoledì sera in terra romagnola. La quinta sfida tra due squadre che in dieci giorni hanno speso energie mentali e fisiche per cercare di avere la meglio e strappare un passo per le semifinali playoffs di Serie A2.

La squadra di coach Piero Bucchi è reduce dalla doppia vittoria casalinga ottenuta in un gremito PalaPentassuglia, due successi che sono valsi il 2-2 nella serie che ora si trasferirà nuovamente a Rimini. Il settore ospiti del Pala Flaminio è del tutto esaurito, segno tangibile della crescente attesa, passione ed entusiasmo per la squadra biancoazzurra.

Palla a due in programma mercoledì 21 maggio alle ore 20:30 al Pala Flaminio di Rimini.

A presentare la sfida finale in casa Valtur Brindisi, coach Piero Bucchi: “Nella mia carriera ho disputato diverse gare cinque playoff, il fattore campo conta ma fino ad un certo punto e l’ho vissuto sulla mia pelle nella buona e cattiva sorte. Sarà durissima ma siamo convinti e fiduciosi di poter fare una buona partita. Abbiamo dimostrato di essere nella serie anche nelle prime due gare a Rimini, oltre alle due vittorie ottenute al PalaPentassuglia. Non abbiamo voglia di andare in vacanza”.

La partita sarà trasmessa mercoledì 21 maggio in diretta alle ore 20:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita giovedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi