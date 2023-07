Le storie di Xfood Ristorante e Virgola Pasticceria sono state raccontate dalla migliore rivista italiana di cucina Cook_ink, diretta da Anna Morelli. Siamo felici ed orgogliosi che una così prestigiosa testata giornalistica, di richiamo internazionale, si sia occupata dei nostri progetti sociali, ponendo l’accento sulla bravura e competenza dello staff del nostro ristorante, guidato dal giovane e talentuoso chef Giovanni Ingletti e del team del laboratorio di pasticceria, coordinato dal pluripremiato pastry chef Nicola Di Lena.

Una grande soddisfazione per noi, che da sempre siamo impegnati nel sociale, favorendo attraverso le nostre attività, l’inserimento lavoratorivo di persone con disabilità e oggi anche di donne vittime di violenza, mettendo insieme, con successo, imprenditoria ed inclusione. Questo il concept che ha attirato l’attenzione di Cook_inc, che sta appunto per inc(lusive), un nome che riassume la filosofia di assimilare ed incorporare nuove idee legate alla gastronomia, attraverso culture e sapori diversi, protagonisti dei più originali e rinomati ristoranti e chef.

Un importante ritorno d’immagine anche per la nostra città, San Vito dei Normanni, meta di turismo enogastronomico, concetto di grande attualità, che coinvolge il desiderio di conoscere la cultura e le tradizioni locali, la ricerca dell’autentico, la voglia di ritrovare il benessere attraverso il cibo con l’esigenza di vivere esperienze uniche e memorabili, che il nostro ristorante e la nostra pasticceria sono sempre pronti ad offrire.

Venite a trovarci a San Vito dei Normanni, saremmo lieti di accogliervi ed accompagnarvi in una deliziosa ed unica esperienza di gusto attraverso la qualità e l’eccellenza dei nostri prodotti, ma anche di cuore, grazie ai sorrisi dei nostri ragazzi, fieri di aver imparato un mestiere e maturato esperienze che, in alcuni casi, hanno anche consentito l’inserimento lavorativo in altri contesti.