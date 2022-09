Sabato 17 settembre alle 21.30 presso la sede dell’ex convento Santa Chiara di Brindisi si terrà una Giornata di beneficienza a cura dall’associazione “Comunità Africana di Brindisi e Provincia” a supporto e sostegno del dormitorio di Brindisi.

Diversi gli artisti che hanno aderito per dare il proprio contributo:

Southeastah è un progetto che nasce nel 2011 inizialmente sia come band che come “sound e produzioni” di musica Reggae e Ragga Dancehall, fondato da Andrea Flore (in arte Zuflow), cantante e multi strumentista con un passato da batterista da fine anni ’90.

Deertibo (a.k.a. Alessio Peschiulli) è un giovane artista legato alla musica reggae, autore e compositore. Nato e cresciuto a Brindisi sviluppa presto una profonda passione per la cultura reggae e la black music. Il suo progetto musicale si sviluppa successivamente a Torino dove si afferma inizialmente tra varie collaborazioni e live con gli artisti della scena locale. Da lì, inizia ad esportare il raggamuffin brindisino in tutto lo stivale e all’estero cantando su numerosi sound system e condividendo lo stage con numerosi nomi della scena nazionale e internazionale.

Francavilla posse è un reggae sound system nato nella città di Francavilla Fontana con una formazione compatta ed energica che vede Roky G.Vox e Chala DZ Cham come frontman, mentre ai controlli Cannell-One e Palazzo Rootz, guidati in questo stile dal veterano membro dei Sud Sound System, Treble Lu professore.

Kosa Nostra Sound è un Sound System che fa girare i dischi Ragga Dancehall in modo unico da ormai molti anni grazie a Dj Recko e Defendjah.

Domenica 18 settembre alle 21, sempre presso lo spazio Yeahjasi, è in programma un omaggio a Jimi Hendrix a 52 anni dalla sua scomparsa. L’opera del chitarrista più iconico e controverso di tutti i tempi sarà riproposta dal vivo grazie all’esibizione della formazione The Gilas Blues Experience e ad altre band (drink&food a cura di My way – Le colonne).

Chitarrista e cantante, il talento brindisino Gilas inizia con lo studio dei classici del blues per poi arrivare a quello che lo distingue ancora oggi, il magico e potente sound di Jimi Hendrix e Steve Ray Vaughan. Il suo viaggio inizia nel 1998 come Gilas Blues Band con la quale macina negli anni centinaia di live. Nel 2005 e nel 2006 arriva alle finali delle selezioni nazionali del Pistoia Blues. In seguito, con diverse formazioni, numerose sono le partecipazioni a festival a fianco di grandi artisti come Rudy Rotta, Brian Auger, Junior Watson, Roy Roby, Creedence Clearwater Revival, Michael Coleman, Gloria Gaynor, Andrea Braido, Andy J.Forest, Arthur Miles. In particolare, è da segnalare la collaborazione nel 2001, presso il Jerhonimo’s Pub di Roma, con Mr. Buddy Miles, storico batterista/cantante di Hendrix e Santana. Oggi, in attività come The Gilas Blues Experience, offre un live intenso che trasmette grandi emozioni.

Nel dicembre 2019 l’associazione Yeahjasi Brindisi è stata selezionata nell’ambito dell’iniziativa della Regione Puglia “Luoghi Comuni”, promossa dalle Politiche Giovanili e da Arti. Da allora, la realtà associativa è divenuta ente gestore dell’ex Convento Santa Chiara che in passato ha ospitato la sede distaccata della Saint Louis College of Music di Roma, oltre ad alcuni corsi del Conservatorio Tito Schipa di Lecce.