L’Associazione Culturale “Poesis Kailia”, dopo il successo della 1^ edizione, comunica che ha dato avvio alla 2ª edizione – 2025 del Concorso Nazionale di Poesia “Poesis Kailia”. Il tema del concorso è libero. Ogni autore potrà partecipare con un massimo di 2 poesie non superiore a 28 versi, da inviare in 2 copie dattiloscritte di cui 1 completa di indirizzo, numero di telefono, mail, firma dell’autore. L’invio dovrà avvenire via mail all’indirizzo: ass.poesiskailia@gmail.com.

Per l’iscrizione al concorso non è prevista nessuna quota di partecipazione. Gli elaborati dovranno essere spediti tassativamente entro e non oltre il 10 aprile 2025 alle ore 12.00. La premiazione avverrà nel Giardino della Poesia “RITA SANTORO MASTANTUONO” presso il MAAC di Ceglie Messapica (via De Nicola) con inizio alle ore 18.30 di sabato 14 giugno 2025 (salvo diversa eventuale decisione che sarà comunicata tempestivamente).

La giuria attribuirà i seguenti premi: 1° Premio (Trofeo e Diploma), 2° Premio (Coppa e Diploma), 3° Premio (Coppa e Diploma), 4° Premio (Targa e Diploma), 5° Premio (Targa e Diploma). Inoltre la giuria avrà la facoltà di attribuire ulteriori premi o menzioni se lo riterrà opportuno.

Il premio è in attesa del patrocinio dell’Amministrazione Comunale della Città di Ceglie Messapica e di altre istituzioni.

Info: ass.poesiskailia@gmail.com – segreteria del premio 3384010028 (Antonio Convertino).