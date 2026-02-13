In molti hanno ormai smarrito il senso della nomina di un commissario all’ARO Br4, che include la sola città di Brindisi.

Se lo scopo era quello di migliorare il servizio e di indire in tempi brevi la gara decennale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei servizi accessori, che era rimasta impantanata per anni nelle pastoie di una discussione infinita fra i sindaci dei comuni appartenenti all’ARO precedente, possiamo agevolmente affermare, che è miseramente fallito.

Sono infatti trascorsi molti,troppi mesi dalla nomina del commissario all’ARO Br4 e della gara non si ha alcuna notizia, se ne sono perse le tracce, come quello dell’impegno della nostra amministrazione.

Sembra proprio una maledizione per questa città. Non si riesce a cambiare registro. Non si è mai riusciti negli ultimi venti anni a dare stabilità al sistema, a migliorare la qualità del servizio. A uscire dalla precarietà indotta dai tanti affidamenti brevi, da proroghe e ordinanze, che hanno inciso sui costi esagerati che i cittadini pagano con la tassa sui rifiuti ( ta.ri.) sulla qualità del servizio, a causa principalmente dalla carenza di investimenti indotti dalla limitazione del tempo di affidamento, che non rendeva remunerativo l’investimento per le grandi imprese. Con i risultati in termini di costi, pulizia e di raccolta dei rifiuti che sono sotto gli occhi di tutti.

Ma mi chiedo cosa è accaduto dal tempo della sua nomina? Perché il Commissario, che pure aveva dato la sua disponibilità alla trasparenza e alla informazione, non chiarisce quali sono i motivi che stanno causando questo ritardo, quali sono gli impedimenti, le responsabilità? Perché questo silenzio? Quando sarà effettivamente pubblicato questo bando di gara?

Ma principalmente che fa un Commissario che non raggiunge lo scopo per il quale è stato nominato? Rimane per tirare a campare? Per allungare il brodo? Per accumulare altri ritardi, stemperati periodicamente da rassicurazioni, che ormai non rassicurano più nessuno.

Quanto tempo ci vuole in questa città per indire una gara decennale, che altrove viene risolto in tempi brevi? Un giorno, una settimana, un mese, un anno o una vita?

E la nostra Amministrazione, il Sindaco, la sua Giunta sono interessati al problema o, come accade sempre, se ne tengono in disparte?

Certo la Regione dovrebbe intervenire, per cambiare registro. Se la funzione del Commissario si riduce a quella di accumulare ritardi, allora la sua è una funzione sprecata, superflua per questa città. Il Sindaco e la sua Giunta sanno fare benissimo da soli, come dimostra la sua storia, ma anche il suo presente, non solo in tema di rifiuti.

Vincenzo Albano