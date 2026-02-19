Ispirati al Santo Sepolcro di Gerusalemme, i due giovani Artisti fasanesi, Giuseppe Dibello e Anna Rosa Cincavalli, in collaborazione con l’Ordine Francescano Secolare di Fasano, quest’anno in occasione della Settimana Santa, hanno realizzato un maestoso Diorama Pasquale, per celebrare gli ottocento anni della morte di San Francesco D’Assisi.

Il Diorama Pasquale raffigura San Francesco D’Assisi, che sta creando un Presepe Pasquale, con i tipici oggetti Sacri.

Nella parte esterna della struttura è presente la Via Crucis, con le 14 stazioni incastonate nello sfondo esterno della Chiesa, il tutto racchiuso in un Tosello in lutto.

Mentre nella parte superiore è situata la Bandiera di Italia, che simboleggia San Francesco D’Assisi Patrono d’Italia.

Il Diorama sarà esposto dal 29 marzo 2026 al 03 aprile 2026, presso la Chiesa di San Francesco D’Assisi di Fasano, in via Gaito.