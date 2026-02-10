February 10, 2026
Feb 10, 2026

Prosegue con successo la stagione teatrale del Comune di Fasano, realizzata in collaborazione con Puglia Culture. Il prossimo appuntamento in cartellone, una produzione Golden Star – Teatro Golden / Diana Or.i.s., promette di trascinare il pubblico in un vortice di risate e riflessioni con la commedia brillante “Cena con sorpresa”.
Lo spettacolo vanta un cast d’eccezione composto da volti amatissimi come Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari e Elisabetta Mirra. La regia è firmata da Toni Fornari, autore del testo insieme ad Augusto Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli (soggetto di Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli).
Stefania e Arnaldo sono una coppia affiatata e benestante, sposata da molti anni. Lui è un affermato avvocato penalista, lei un architetto che si dedica quasi esclusivamente alla beneficenza. Una sera, i due invitano a cena il loro migliore amico, Francesco De Palma, anche lui architetto.
Quello che i genitori non sanno è che Francesco, cinquantenne come loro, ha una relazione segreta da ormai un anno con la loro figlia ventenne, Angelica. Per la ragazza, quella cena è il momento propizio per rivelare il legame e spinge Francesco a confessare tutta la verità. Come troverà Francesco il coraggio di parlare ai suoi amici? E soprattutto, come reagiranno i due ignari genitori?
Divertente, ironica e pungente, questa commedia mette a nudo le nostre “menti benpensanti” di fronte a realtà che stravolgono i modi di vivere e pensare, specialmente quando certe situazioni ci toccano così da vicino.

«Quanto può essere lunga – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli – e quali sorprese può rivelare una cena in famiglia? Ecco, questo il tema della brillante commedia che andrà in scena a Fasano domani sera. Il cast è eccezionale ed è la forza di questo lavoro. Il tema è molto interessante perché ci farà certamente sorridere, ma anche riflettere su come spesso le nostre menti ” benpensanti” reagiscono a notizie o eventi che si discostano un tantino dal seminato o da come si ritiene che ” dovrebbe essere “. Ho trovato questo lavoro molto ben strutturato e credo sarà apprezzato dal pubblico di Fasano, sempre numeroso, attento e sensibile alle proposte culturali e di prosa in particolare».

Info e biglietti
• Luogo: Teatro Kennedy, Fasano (BR).
• Data: Mercoledì 11 febbraio 2026.
• Orari: Apertura porte ore 19:00 | Sipario ore 19:30.
• Circuito di vendita: Biglietti disponibili online su Vivaticket, presso i punti vendita autorizzati e al botteghino del teatro.

Ufficio Stampa
Città di Fasano

