Prosegue con successo la stagione teatrale del Comune di Fasano, realizzata in collaborazione con Puglia Culture. Il prossimo appuntamento in cartellone, una produzione Golden Star – Teatro Golden / Diana Or.i.s., promette di trascinare il pubblico in un vortice di risate e riflessioni con la commedia brillante “Cena con sorpresa”.

Lo spettacolo vanta un cast d’eccezione composto da volti amatissimi come Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari e Elisabetta Mirra. La regia è firmata da Toni Fornari, autore del testo insieme ad Augusto Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli (soggetto di Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli).

Stefania e Arnaldo sono una coppia affiatata e benestante, sposata da molti anni. Lui è un affermato avvocato penalista, lei un architetto che si dedica quasi esclusivamente alla beneficenza. Una sera, i due invitano a cena il loro migliore amico, Francesco De Palma, anche lui architetto.

Quello che i genitori non sanno è che Francesco, cinquantenne come loro, ha una relazione segreta da ormai un anno con la loro figlia ventenne, Angelica. Per la ragazza, quella cena è il momento propizio per rivelare il legame e spinge Francesco a confessare tutta la verità. Come troverà Francesco il coraggio di parlare ai suoi amici? E soprattutto, come reagiranno i due ignari genitori?

Divertente, ironica e pungente, questa commedia mette a nudo le nostre “menti benpensanti” di fronte a realtà che stravolgono i modi di vivere e pensare, specialmente quando certe situazioni ci toccano così da vicino.

«Quanto può essere lunga – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli – e quali sorprese può rivelare una cena in famiglia? Ecco, questo il tema della brillante commedia che andrà in scena a Fasano domani sera. Il cast è eccezionale ed è la forza di questo lavoro. Il tema è molto interessante perché ci farà certamente sorridere, ma anche riflettere su come spesso le nostre menti ” benpensanti” reagiscono a notizie o eventi che si discostano un tantino dal seminato o da come si ritiene che ” dovrebbe essere “. Ho trovato questo lavoro molto ben strutturato e credo sarà apprezzato dal pubblico di Fasano, sempre numeroso, attento e sensibile alle proposte culturali e di prosa in particolare».

Info e biglietti

• Luogo: Teatro Kennedy, Fasano (BR).

• Data: Mercoledì 11 febbraio 2026.

• Orari: Apertura porte ore 19:00 | Sipario ore 19:30.

• Circuito di vendita: Biglietti disponibili online su Vivaticket, presso i punti vendita autorizzati e al botteghino del teatro.

Ufficio Stampa

Città di Fasano