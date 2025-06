Al MATER – Museo Archeologico del Territorio “Ugo Granafei” di Mesagne proseguono gli appuntamenti con #irepertiparlanti, il coinvolgente programma a tema storico-scientifico e divulgativo organizzato dall’Amministrazione comunale.

Venerdì 6 giugno, i riflettori saranno puntati sugli oggetti preziosi rinvenuti in una ricca tomba scoperta in via Duca di Genova. A illustrarli sarà la professoressa Katia Mannino, docente di Archeologia Classica presso l’Università del Salento.

L’evento, a ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 17:30, presso la sala lettura della Biblioteca Comunale in piazza IV Novembre. Contemporaneamente, si svolgeranno laboratori tematici per bambini fino a 10 anni nell’area Kids della Biblioteca, nello spazio dedicato alle attività di lettura e ludico-ricreative. Al termine dell’incontro, i partecipanti potranno visitare gratuitamente la sala del Museo dove sono custoditi i reperti oggetto dell’approfondimento.