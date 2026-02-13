Nel pomeriggio del 3 febbraio 2026, gli operatori della Polizia di Stato impiegati nel servizio di Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni, hanno denunciato in stato di libertà cinque giovani, provenienti da un comune della provincia di Brindisi, tra cui anche un minorenne, trovati in possesso di banconote verosimilmente false.

Dalle prime verifiche è emerso che, nella stessa giornata, i giovani avevano effettuato acquisti, in alcuni esercizi commerciali della “città bianca”, utilizzando banconote da 20 euro false, tanto che un piccolo gruppo di commercianti nel frattempo aveva raggiunto il Commissariato di Polizia per denunciare l’accaduto.

Analoghi episodi si erano verificati anche nei giorni precedenti, sempre per mano di giovani che avevano acquistato merce di modesto valore, pagando sempre con banconote da 20 euro false e ricevendo in cambio il resto in denaro autentico.

Le indagini della Polizia dovranno accertare se tutti gli episodi segnalati siano da ricondurre ad una stessa matrice.

Anche in questa circostanza, determinante è stata la tempestività dell’intervento della Volante della Polizia di Stato ma, soprattutto la collaborazione dei commercianti che con il loro comportamento, si spera, aiutino altri cittadini onesti a denunciare episodi analoghi rivolgendosi alle Forze di Polizia.

L’operazione conferma l’efficacia dell’attività di controllo del territorio svolta dal Commissariato di P.S. di Ostuni, costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto dei reati a tutela della legalità e dell’economia locale, sottolineando al contempo quanto sia fondamentale la collaborazione dei cittadini per rafforzare l’efficacia dei controlli e garantire la sicurezza della comunità.