Dal 20 al 28 febbraio, il quartiere di Tuturano (Brindisi) diventa un hub nazionale di innovazione sociale grazie all’avvio di XYZ – Viaggio intorno al sole, il laboratorio intensivo condotto da La Scuola Open Source nell’ambito del progetto Tuturano ti vorrei. L’iniziativa propone un cambio di paradigma per la rigenerazione territoriale, per attivare vere e proprie “residenze temporanee di intelligenze” capaci di riabitare gli spazi pubblici, facilitare i processi di co-progettazione e produrre output reali per la comunità.

All’interno degli spazi della Casa di Quartiere “Gala House”, il lavoro della settimana si sviluppa lungo tre direttrici strategiche: l’Asse X che lavora sulla comunicazione e l’identità visiva; l’Asse Y che si dedica alla prototipazione fisica e all’autocostruzione di arredi per rendere gli spazi della Casa di Quartiere funzionali e accoglienti; l’Asse Z impegnato a definire modelli di gestione sostenibili.

A guidare i partecipanti durante il viaggio, una vera e propria “facoltà universitaria” itinerante che porta a Tuturano competenze maturate in città come Milano, Napoli, Cagliari, Roma, Torino, Venezia, Bari e la stessa Brindisi. Un team multidisciplinare di docenti e mentor provenienti dai principali centri d’innovazione italiani.

Tra i circa cinquanta partecipanti, l’iniziativa vede la presenza di designer, attivisti, pedagogisti ed esperti di tecnologie, con un’età media di trent’anni (il 60% è under 30). Inoltre, la maggioranza è proveniente dai grandi poli urbani del Nord e Centro Italia. Dalle lettere di candidatura emerge con frequenza l’interesse per la “Comunità”: un segnale che racconta come uno spazio fisico di periferia possa essere un valido pretesto per costruire legami umani e agire sul bene comune.

Il fermento di XYZ farà da volano alle attività del mese di marzo di “Tuturano ti vorrei”, durante il quale la Casa di Quartiere ospiterà un ricco calendario di appuntamenti gratuiti: dalla Street Art ai percorsi di autoimprenditorialità, dalla fotografia ai laboratori di manualità, dall’autoproduzione musicale agli incontri sull’arte contemporanea.

“Tuturano ti vorrei” è un percorso nato per dare nuovo valore a uno spazio pubblico trasformandolo in un luogo generatore di opportunità per giovani e adulti. L’intervento sostiene la costituzione di un gruppo di giovani under 35 chiamati a partecipare alla co-gestione della Casa di Quartiere “Gala House”, rendendola un punto di riferimento per l’intera comunità. L’iniziativa è cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo Politiche Giovanili per l’anno 2022, sostenuta e promossa dal Comune di Brindisi, con la Direzione strategica di ImmaginAbile Impresa Sociale e la collaborazione con una rete di realtà locali.

Per conoscere il calendario completo dei laboratori e avere aggiornamenti sulle attività, è possibile seguire TuturanoTiVorrei su Facebook e Instagram o scrivere a tuturanotivorrei@gmail.com.

Per saperne di più: viaggiointornoalsole.lascuolaopensource.xyz/it