Noi genitori dell’Istituto Comprensivo Commenda riteniamo doveroso intervenire pubblicamente per prendere netta e formale distanza dalla cosiddetta “lettera aperta” recentemente apparsa sulla stampa e firmata in modo anonimo come “i genitori”.

Tale iniziativa, per modalità e contenuti, non ci rappresenta. Nessuno di noi è stato informato preventivamente, coinvolto in un confronto o chiamato a condividere le affermazioni espresse. L’utilizzo di una firma generica lascia intendere una rappresentatività collettiva che respingiamo con decisione.

A differenza di quanto avvenuto in quella circostanza, noi ci mettiamo la faccia. Firmiamo questa presa di posizione con nome e cognome, assumendoci la responsabilità delle parole che scegliamo, perché crediamo che il dibattito pubblico, soprattutto quando riguarda la scuola e i nostri figli, non possa fondarsi su comunicazioni anonime.

Tra noi vi sono genitori favorevoli alla settimana corta e genitori contrari. Ma questo non è il punto.

Il tema dell’organizzazione scolastica può e deve essere oggetto di confronto serio, articolato e rispettoso. Ciò da cui ci dissociamo con fermezza sono i contenuti, i toni e le modalità della lettera anonima, che riteniamo lesivi dell’istituzione scolastica, dei suoi organi collegiali e del lavoro quotidiano svolto dalla comunità educante.

Siamo convinti che il rapporto scuola–famiglia debba basarsi su trasparenza, responsabilità, dialogo e rispetto reciproco, non su prese di posizione unilaterali che rischiano di alimentare confusione e tensioni inutili.

Riteniamo inoltre che l’Istituto Comprensivo Commenda sia una scuola di eccellenza, un patrimonio della nostra comunità, che merita rispetto e tutela. Per questo la difendiamo con convinzione, riconoscendo il valore del lavoro svolto dalla dirigenza, dai docenti e da tutto il personale scolastico.

Precisiamo inoltre che, considerati i tempi ristretti, non è stato possibile raccogliere il parere di tutti i genitori. L’elenco dei firmatari non è pertanto da intendersi come esaustivo e non si esclude che altri genitori, che si riconoscono in questa presa di distanza dalle affermazioni contenute nella lettera anonima, possano intraprendere analoghe iniziative.

Per queste ragioni abbiamo deciso di promuovere questa replica pubblica, per ribadire il nostro rispetto per la scuola, per chi la dirige e per chi ogni giorno vi lavora con professionalità e dedizione, nella convinzione che solo attraverso un confronto aperto e responsabile si possa realmente contribuire al bene della comunità scolastica.

I genitori firmatari dell’Istituto Comprensivo Commenda

Sara Sportillo, Francesca Mevoli, Ivana Falco, Daniela Esposito, Mauro Vacca, Rita Groen, Serena Martina, Gianluca Pulcini, Angelo Piliego Francesca Carruezzo, Silvia Gargaro, Marina Zongolo, Gianluigi De Maio, Marcello Pellegrino, Cristina Longo, Veronica Gorgoni, Catello Bataccia, Sara Leone, Rosa Fazio, Annelise Mastrangelo, Domenico Greco, Cosimo Profico, Manuela Martucci, Francesco Caloro, Gilda Palazzo, Luisa Lonero, Francesco Di Giulio, Antonella Corsa, Francesco Gianniello, Ilaria Piliego, Katia Semeraro, Gianluca Nuzzo, Chiara Sergio, Giovanna Giarratano, Raffaella Montagnaro, Andrea Martini, Giuseppe Tricarico, Francesco Marchetti, Sergio Maffei, Maira Greco, Manuela Calò, Lucio Carlucci, Lucia Sicilia, Addolorata Carrisi, Gianluca Fortunato, Simona Campo, Laura Tasco, Annamaria Zuccaro, Raniero Catalano, Debora Orlando, Antonella Parisi, Aldo Murataj, Blerta Dulaj, Giovanna Mangiatordi, Danilo Serse, Francesca Romaniello, Elisa D’Elicio, Francesco Chionna, Giuseppe Cota, Carmen Libardo, Luca Liguori, Benedetta Lazzaro, Francesca Tasco, Massimiliano Riso, Massimo Marinosci, Roberto Francioso, Ilaria Calò, Francesca Mazzei, Attilio Picoco, Monica Arisco, Gianluca Pisani, Francesco Alò, Stefania Alò, Maristella Cappelli, Roberta Malorzo, Alessandro Santoro, Gianluca Bruno, Rossella Bianco, Davide Cito, Annalisa Smalto, Vanessa Allegretti, Mariana Guttagliere, Veronica Nisi, Alessandra Guarino, Simone Fersini, Stefania De Turris, Valeria Vita, Marilyn Scardicchio, Michelangelo Argentieri, Roberta Pronat, Gianluca Vincenti, Emanuela Bufalo, Roberta Diviesto, Anne Laure Mouto Nyame, Daniela Ricchiuti, Ewa Elzbieta Hawryluk, Renato Zecca, Alessia Alba, Maurizio Petese, Maria Teresa Plebani, Armando Guadalupi, Giovanna Buonasperanza, Nadia Rando, Francesco Morleo, Giuseppe De Vito, Marika Serafini, Maria Ricchiuti, Pietro Pugliese, Giuseppe Tamborrino Daniela Ancora, Simona Taliento, Vittoria Scagliarini, Stella Milito