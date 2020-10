Nonostante le mille difficoltà e il particolare momento che si continua a vivere (per l’emergenza CoronaVirus ma non solo), Radio Dara è ripartita, con i suoi programmi, un palinsesto che sarà consolidato nei prossimi giorni, soprattutto con la consapevolezza di fornire, ancora una volta, alla comunità del territorio brindisino, un prodotto di qualità, una giusta, lineare e corretta informazione, tutta la passione e l’ impegno che ci fanno andare avanti.

Martedì pomeriggio, dalle ore 17.05, riparte “ Dara Spazio Aperto”, sulle nostre frequenze (90.800), trasmissione condotta da Ferdinando Cocciolo (potrà anche essere seguita in streaming su www.radiodara.it), che pone la massima attenzione alle diverse problematiche e tematiche della città e il territorio (sotto il profilo sociale, politico, economico, occupazionale, ambientale).

La grande attesa per il Giro d’ Italia che, dopo quasi 50 anni, ritorna a Brindisi, come si sta sviluppando la “ macchina organizzativa”, il piano viabilità e parcheggi, le diverse iniziative messe in campo , argomento principale che sarà approfondito in collegamento telefonico con l’ Assessore comunale allo Sport e le Attività Produttive Oreste Pinto, il Comandante della Polizia Locale Antonio Orefice, il cav. Angelo Ruggiero (componente Comitato di Tappa).

Ma si parlerà anche dell’iniziativa “Puliamo il Mondo”, organizzata da Lega Ambiente Brindisi, nella zona circostante il Castello Alfonsino, un patrimonio che va salvaguardato e restituito definitivamente alla città : intervento in diretta telefonica del Presidente di Lega Ambiente Doretto Marinazzo. E per concludere, su alcuni argomenti dell’ultimo Consiglio Comunale brindisino e situazioni di disagio che continuano a riguardare alcune famiglie brindisine, collegamento in diretta radiofonica con il Consigliere Comunale del Partito Repubblicano Gabriele Antonino.