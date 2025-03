C’è chi la musica la scrive, e chi la trasforma in immaginario. “Allucinante”, il nuovo singolo di Ignazio Deg, è un brano che racconta un amore sospeso tra sogno e realtà, tra passione e visione, tra ciò che si vive e ciò che si immagina. Una canzone evocativa, carica di immagini, che si muove tra pop moderno, atmosfere cinematografiche e un tocco malinconico e romantico. Il singolo è stato prodotto da Macallister, nome già noto nel panorama musicale italiano, con all’attivo collaborazioni importanti con grandi artisti della scena nazionale.

A firmare il brano, insieme a Ignazio Deg, ci sono anche Damiano Zanetti e Federico Sapia: un team creativo che ha dato vita a un pezzo ricco di sfumature ed emozione.

Il testo si fa immagine: “Il tuo sorriso mentre passa il tram, i tuoi capelli fuori da quel bar” e ancora: “Amore ti ho sognata, eri una fragola nella cioccolata, eri una favola, una dea bendata che vedeva solo me.”

“Allucinante” è stato inizialmente proposto alla commissione del Festival di Sanremo 2025, alla corte di Carlo Conti, ma non selezionato. Il brano è poi stato presentato durante i giorni del Festival a Casa Sanremo, dove ha ricevuto una risposta spontanea e positiva, confermando la sua forza comunicativa. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali, e su YouTube è online anche il lyric video ufficiale, che accompagna l’ascolto con suggestioni visive semplici ma d’impatto. Il videoclip ufficiale è atteso per aprile 2025, e promette di raccontare visivamente tutto il mondo evocato dalla canzone, con un tocco poetico e contemporaneo.

“È una canzone nata con sincerità. Senza troppe aspettative, ma con il desiderio di raccontare qualcosa di autentico.” Con questo brano, Ignazio Deg compie un passo importante nel suo percorso artistico, portando avanti uno stile personale, intimo e diretto, senza clamore, ma con coerenza e passione.

