February 14, 2026
Feb 14, 2026    Posted by    news


Ancora una volta gli autobus del trasporto urbano nella città di Brindisi sono stati presi di mira da bande di teppisti.

Il primo episodio si è verificato in via Caduti di via Fani. L’autobus della linea 51 è stato colpito dal lancio di pietre che hanno mandato in frantumi un vetro di grandi dimensioni di una delle fiancate laterali.

Il secondo episodio è accaduto in via Mantegna dove una trentina di ragazzi hanno bloccato il mezzo della Stp e poi hanno preteso di salire a bordo con pietre ed altri oggetti contundenti. In entrambi i casi gli autisti hanno chiesto ed ottenuto l’intervento delle forze dell’ordine.

Purtroppo il ripetersi di questi episodi mette a repentaglio incolumità del personale della Stp e dei passeggeri, così come crea notevoli danni al parco-macchine dell’azienda, con ripercussioni sul servizio di trasporto pubblico.

Comments are closed.