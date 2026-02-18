Un incontro istituzionale all’insegna del dialogo e della responsabilità civile si è svolto questa mattina tra una delegazione di APAMRI, guidata dal presidente nazionale, Cavaliere Ufficiale dott. Riccardo Di Matteo, il Sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna, e il Prefetto di Brindisi, S.E. dott. Guido Aprea. Un momento di confronto che ha posto al centro il ruolo dell’associazione nel tessuto sociale e il valore di una collaborazione stabile con le principali istituzioni del territorio.

L’iniziativa è partita dal delegato della Regione Puglia per APAMRI, dott. Cav. Antonio Giaimis, che ha preso la parola introducendo i presenti e delineando le linee guida dell’azione associativa, anticipando i contenuti successivamente approfonditi dal presidente nazionale. Presente il delegato per la città di Brindisi Cav. Angelo Ruggiero e il Cav. Roberto Borrello per il Comune di Erchie.

Nel corso dell’incontro, il presidente Di Matteo ha illustrato le finalità e le attività di APAMRI, realtà impegnata nel campo del volontariato e della promozione sociale, capace di attivare numerosi progetti rivolti alla comunità. Al centro dell’azione associativa vi è la convinzione che la valorizzazione del merito rappresenti uno strumento fondamentale per offrire modelli positivi alla collettività e contribuire alla crescita delle nuove generazioni.

In questa prospettiva, APAMRI intende promuovere, anche nel territorio brindisino, un articolato programma di iniziative culturali e attività educative finalizzate alla diffusione dei valori della solidarietà, della responsabilità e del riconoscimento del merito, attraverso un coinvolgimento attivo di istituzioni, scuole e associazioni. Particolare attenzione è stata riservata al ruolo delle donne, cui l’associazione dedica specifiche progettualità, nella consapevolezza che la loro piena partecipazione alla vita sociale costituisca una risorsa decisiva per lo sviluppo delle comunità.

«L’impegno di APAMRI – ha sottolineato Di Matteo – è quello di tradurre i valori che ispirano la nostra onorificenza in azioni concrete al servizio della collettività. Vogliamo essere un punto di riferimento per chi ha bisogno, attraverso iniziative di supporto, accompagnamento e valorizzazione delle capacità individuali».

Nel corso dell’incontro con il Sindaco Marchionna è stata inoltre presentata l’iniziativa del “Battesimo civico”, in programma nel mese di aprile al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, che prevede la consegna della Costituzione agli studenti brindisini come segno di appartenenza e consapevolezza civica.

Il Sindaco Giuseppe Marchionna ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, definendo APAMRI una realtà propositiva e capace di offrire un contributo concreto alla vita civile della città, mentre il Prefetto Guido Aprea ha evidenziato l’importanza della presenza di un soggetto portatore di valori come APAMRI in un contesto sociale che, come quello della provincia di Brindisi, presenta fragilità e criticità. Nel suo intervento, il Prefetto ha richiamato con forza il tema della legalità, sottolineando come i contesti sociali più esposti possano diventare terreno favorevole per l’azione di organizzazioni criminali. Da qui la necessità di rafforzare il coinvolgimento delle componenti sane della società, lavorando sulla sensibilità dei più giovani e costruendo un presidio culturale e civico capace di tutelare il territorio dai rischi di infiltrazione e devianza.

Nel corso dell’incontro sono stati portati i saluti del Segretario Generale APAMRI, dott. Commendatore Michele Grillo.

Il confronto ha posto le basi per un percorso di collaborazione che, attraverso il dialogo e la condivisione di obiettivi, punta a rafforzare il legame tra istituzioni e società civile, con l’obiettivo comune di promuovere una comunità più consapevole, coesa e orientata al bene collettivo.