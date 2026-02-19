Si è svolta stamane alle 10:00 in via Nazario Sauro 27 la cerimonia di inaugurazione ufficiale del Centro per l’Impiego di Mesagne, alla presenza del Prefetto Dr. Guido Aprea, dell’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni S.E. Mons. Giovanni Intini, del Presidente del Consiglio Regionale Dr. Toni Matarrelli, del Vice-Presidente dell’amministrazione provinciale di Brindisi Dott. Giuseppe Ventrella e dei consiglieri regionali Tommaso Gioia e Isabella Lettori, delle rappresentanze sindacali, dei sindaci di Latiano avv.Cosimo Maiorano e di San Vito dei Normanni prof. Silvana Errico, del Direttore di ARPAL Puglia Gianluca Budano, del commissario straordinario del comune di Mesagne Maria Antonietta Olivieri e della Dirigente di ARPAL U.O. Brindisi – Taranto Marta Basile, segnando l’avvio di un presidio dedicato al raccordo tra cittadini, imprese e sistema produttivo locale.

Dopo una lunga attesa, il Centro per l’Impiego di Mesagne aprirà ufficialmente le proprie attività al pubblico a partire da venerdì 20 febbraio. La struttura sarà operativa per l’erogazione dei servizi di orientamento, accompagnamento al lavoro e di supporto alle politiche attive per l’occupazione, rafforzando la rete dei servizi pubblici per il lavoro sul territorio, per i comuni di Mesagne, Erchie, Latiano, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna.

“Con l’inaugurazione della sede ponte del centro per l’impiego di Mesagne a sei comunità della Provincia di Brindisi dopo 11 anni di stop, vengono restituiti i servizi per l’impiego afferma il direttore di Arpal Puglia Gianluca Budano – in favore delle imprese e dei cittadini, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale. Una buona pagina di sinergia istituzionale per promuovere e tutelare il lavoro, componente essenziale della dignità della persona umana”.

“Sono orgogliosa – afferma la Vice Prefetto Maria Antonietta Olivieri, Commissario Straordinario del Comune di Mesagne – di vedere realizzato un progetto che riporta i servizi per il lavoro nella nostra città, grazie alla collaborazione tra Comune e Regione Puglia. Doppiamente orgogliosa perché la sede ponte oggi inaugurata nell’arco di un anno vedrà una nuova sede definitiva di 1000 mq nei locali della ex pretura, moltiplicando i servizi liberi e gratuiti per le imprese alla ricerca di lavoratori e per i cittadini che cercano un lavoro”.

“Servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro possono essere uno strumento fondamentale per rispondere ai bisogni dei cittadini e ai fabbisogni occupazionali e produttivi delle imprese – conferma l’Assessore al lavoro e alla formazione della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio – per gestire e quando possibile prevenire le crisi industriali, per garantire un presidio di legalità nell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Riaprire un centro per l’impiego in un territorio come Mesagne non è solo la restituzione al territorio di un servizio pubblico chiuso da 11 anni ma prima di tutto l’offerta di uno strumento strategico in un territorio attraversato da profonde riconversioni industriali e dalla lotta al caporalato. Ringrazio Arpal per il lavoro svolto in collaborazione con l’Amministrazione comunale e tutti gli attori istituzionali che hanno collaborato e collaboreranno alla missione di creare lavoro buono e dignitoso e al benessere collettivo”.

Il Centro per l’Impiego osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:

– dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 11:30;

– apertura pomeridiana il martedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Il giovedì pomeriggio, negli stessi orari (15:00-16:30), l’accesso ai servizi sarà consentito previa prenotazione.

La riapertura del CPI rappresenta un momento di alto valore istituzionale e simbolico, espressione di un rinnovato impegno nei confronti dei cittadini, delle imprese e delle giovani generazioni, nonché un concreto strumento di coesione sociale e sviluppo economico del territorio.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

