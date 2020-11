In allegato nota e foto on. Valentina Palmisano (M5S) in riferimento alle nuove risorse economiche disponibili per le scuole italiane, per l’acquisto di pc e strumentazioni digitali per le famiglie meno abbienti. In particolare la Puglia ottiene 6,6 milioni di euro.

Per la provincia di Brindisi saranno 60 gli istituti scolastici che potranno beneficiare di queste risorse, per un totale di 660mila euro. Tra le 60 scuole, 17 sono di Brindisi, 7 di Francavilla Fontana e 5 di Ostuni.

Viene coperto comunque l’intero territorio brindisino.

Ufficio Stampa On. Valentina Palmisano (M5S)