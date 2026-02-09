Assalto armato nella mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, lungo la statale che collega Brindisi a Lecce, all’altezza di Tuturano, nel territorio di San Pietro Vernotico.

Secondo le prime informazioni, un commando armato di kalashnikov avrebbe assaltato due furgoni portavalori, uno dei quali dell’azienda Btv e l’altro dell’Istituto Battistolli, che viaggiavano in direzione Lecce.

Per bloccare la carreggiata, i malviventi avrebbero posizionato un mezzo pesante di traverso, dandogli poi fuoco. Subito dopo avrebbero fatto saltare in aria uno dei portavalori, provocando un boato avvertito anche a distanza.

Il traffico è completamente bloccato in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il km 8,300 e il km 12,800. Sul posto operano numerose pattuglie delle forze dell’ordine, diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nello spegnimento dell’incendio e nella messa in sicurezza dell’area, e il personale Anas, che coordina la gestione della viabilità.

È stato istituito un percorso alternativo per i veicoli provenienti dalla statale 16.