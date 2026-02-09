Mattinata di forte tensione lungo la strada all’altezza di Cerano, dove si è verificato un assalto a un furgone portavalori.

Il commando avrebbe agito con modalità organizzate, bloccando la carreggiata e costringendo i mezzi in transito a fermarsi. L’azione ha causato l’immediata chiusura del tratto stradale, con pesanti ripercussioni sul traffico.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie delle forze dell’ordine e una squadra dei Vigili del Fuoco, impegnata nella messa in sicurezza dell’area e nella rimozione dei mezzi coinvolti e dei detriti presenti sulla sede stradale.

Le operazioni sono ancora in corso. L’intera zona è stata isolata per consentire i rilievi e avviare le indagini finalizzate a ricostruire la dinamica dell’assalto e individuare i responsabili.

Si invitano gli automobilisti a evitare l’area e a percorrere strade alternative.

La situazione è in evoluzione e seguiranno aggiornamenti non appena disponibili nuove informazioni ufficiali

Foto: archivio