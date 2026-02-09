Il Partito Democratico di Brindisi esprime profonda preoccupazione per il gravissimo assalto al portavalori avvenuto questa mattina sulla superstrada Lecce–Brindisi, all’altezza di Tuturano, e accoglie con favore la notizia dei primi fermi eseguiti dai Carabinieri del Comando provinciale di Lecce.

Ai militari dell’Arma e a tutte le forze dell’ordine impegnate nelle indagini va il nostro ringraziamento per la tempestività e la determinazione dimostrate nel colpire un commando che ha agito con modalità paramilitari, mettendo in pericolo la vita di cittadini inermi.

Accanto a questo, riteniamo doveroso esprimere piena solidarietà agli operatori della sicurezza privata, alle guardie giurate e a tutti coloro che ogni giorno svolgono il proprio lavoro in condizioni di rischio costante, spesso senza adeguate tutele e con responsabilità enormi sulle spalle. Non si può continuare a considerare “normale” che chi garantisce servizi essenziali lo faccia esposto a scenari di violenza estrema.

Quanto accaduto dimostra, ancora una volta, la distanza tra una sicurezza spesso evocata a parole e una realtà che, nei fatti, mostra falle evidenti. La criminalità organizzata continua a muoversi con una spregiudicatezza che non può essere fronteggiata con annunci o retorica.

Per questo chiediamo con forza un immediato rafforzamento degli organici e dei mezzi delle forze di polizia sul territorio: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e tutte le articolazioni dello Stato chiamate a presidiare la legalità. Servono risorse, uomini, strumenti e una strategia strutturale, non interventi emergenziali.

La sicurezza dei cittadini non può essere un tema da campagna elettorale o una battuta da diramare come nota stampa ad ogni evento criminoso. È una responsabilità concreta che si misura nei fatti, nella presenza dello Stato e nella capacità di prevenire, prima ancora che reprimere.

Il Partito Democratico di Brindisi continuerà a battersi perché il nostro territorio non venga lasciato solo di fronte a una criminalità che alza il livello dello scontro e mina la fiducia delle comunità.

Partito Democratico – Circolo di Brindisi