Nota congiunta del Gruppo regionale di Fratelli d’Italia (il capogruppo Paolo Pagliaro e i consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro, Tonia Spina, Giampaolo Vietri)

“Poteva finire in tragedia l’assalto al portavalori di questa mattina sulla superstrada Lecce-Brindisi. Se il colpo è stato sventato senza vittime né feriti, lo si deve al pronto intervento e allo straordinario coraggio delle forze dell’ordine, che hanno rischiato la vita nel conflitto a fuoco con i rapinatori. Un plauso, in particolare, ai Carabinieri del Comando provinciale di Lecce che hanno fermato due sospetti, originari della provincia di Foggia, sulla statale 7Ter, e li hanno poi condotti nella caserma della stazione di Campi Salentina.

Le modalità dell’assalto – con alcune auto posizionate di traverso sulla carreggiata e l’esplosione di un furgone, il commando armato di kalashnikov e l’uso di lampeggianti per simulare le auto della polizia – fotografano un piano criminale organizzato e studiato da una banda di professionisti e danno ancor più valore all’intervento repressivo dell’Arma.

Ribadendo il nostro grazie all’Arma, non possiamo non esprimere preoccupazione per l’escalation di assalti a portavalori e invocare un rafforzamento del controllo del territorio, per scoraggiare e reprimere azioni come quella odierna, che avrebbe potuto causare vittime anche fra gli ignari automobilisti coinvolti”.