Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Marcello Lanotte e Carmela Minuto.

“Quello che è accaduto oggi sulla strada statale Brindisi-Lecce esige un plauso collettivo per le forze dell’ordine, che con una straordinaria determinazione sono prontamente intervenute. A loro va il nostro più sincero ringraziamento perché, è evidente, l’epilogo poteva essere drammatico, ma ogni conseguenza nefasta è stata scongiurata. Siamo però preoccupati per l’escalation di fatti criminosi nel nostro territorio, di cui quello odierno è solo l’ultimo in ordine di tempo: le province di Foggia e della Bat sono teatro di numerosissimi fatti di cronaca come questo. Una situazione da cui emerge la necessità di potenziare gli organici delle nostre forze dell’ordine per poter continuare a dare risposte sempre più incisive nella lotta alla criminalità”.

/comunicato