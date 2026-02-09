“L’assalto al portavalori questa mattina sulla superstrada Brindisi – Lecce all’altezza di Tuturano richiede risposte immediate da parte del Governo nazionale”. Lo dichiarano le consigliere del M5S Maria La Ghezza (capogruppo), Annagrazia Angolano e Rosa Barone, ricordando le numerose interrogazioni presentate dai parlamentari del M5S al ministro dell’Interno, l’ultima solo poche settimane fa da parte del senatore Mario Turco.

“Da tempo – continuano le consigliere pentastellate – come M5S a tutti i livelli denunciamo una situazione sempre più preoccupante, con con organici di polizia ormai insufficienti e territori lasciati senza adeguate risorse. Mancano agenti, mancano risorse, manca una strategia. Una situazione che penalizza i cittadini e gli operatori di polizia, costretti a lavorare in condizioni sempre più difficili e con turni insostenibili. Oggi il nostro ringraziamento va ai carabinieri, per il loro intervento immediato che ha evitato conseguenze drammatiche. Il Salento e la Puglia tutta sono stanchi delle promesse da parte del Governo. Servono misure concrete”./comunicato