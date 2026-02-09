Nella giornata odierna, lungo la Strada Statale 613, si è verificato un episodio di eccezionale gravità, secondo le prime ricostruzioni giornalistiche, un commando armato avrebbe tentato un assalto ai danni di un convoglio portavalori, bloccando la carreggiata con veicoli e determinando una condizione di pericolo diffuso per i cittadini in transito. All’arrivo dei Carabinieri, sempre secondo quanto riferito dagli organi di stampa, si sarebbe verificato un conflitto a fuoco.

Solo per circostanze fortuite non si registrano feriti tra i militari e tra la popolazione; risulterebbero eseguiti due fermi e proseguono le attività investigative e di ricerca per individuare gli altri responsabili.

Il SIAP Puglia esprime piena vicinanza e sostegno alle donne e agli uomini dell’Arma dei Carabinieri intervenuti con prontezza, lucidità operativa e coraggio, in condizioni che esponevano a rischi elevatissimi chiunque si trovasse sul posto.

A loro va il riconoscimento dovuto a chi, quotidianamente, garantisce legalità e sicurezza, spesso in un equilibrio fragile tra dovere, pericolo e carenze di risorse.

La tutela dell’ordine pubblico non è una formula: è un servizio reso alla collettività, che si misura nella capacità di prevenire, intervenire e riportare la vita ordinaria dentro un perimetro di serenità.

Quanto accaduto non può essere derubricato a mero fatto di cronaca. Incide sulla percezione di sicurezza collettiva e sulla libertà delle persone di muoversi, lavorare, rientrare a casa, attraversare una strada senza l’angoscia di trovarsi nel mezzo di un’azione armata.

È un attacco alla dignità del territorio e alla fiducia nelle istituzioni, perché tenta di normalizzare l’idea che la violenza possa interrompere la vita quotidiana e imporre paura e silenzio. È, altresì, un segnale allarmante della capacità criminale di pianificare azioni spregiudicate su arterie viarie strategiche, con conseguenze potenzialmente devastanti. La Puglia è terra laboriosa e dignitosa. È fatta di lavoratori che iniziano il turno prima dell’alba, di famiglie che reggono sacrifici, di giovani che studiano e progettano futuro, di imprese che resistono, di cittadini che chiedono soltanto normalità. È anche fatta di donne e uomini in divisa che affrontano turni lunghi, stress, responsabilità e rischi non ordinari. Proprio per questo, episodi come quello odierno rappresentano un’offesa ai cittadini onesti e a chi serve lo Stato, perché nessuno dovrebbe assistere a scene di guerra mentre compie un gesto ordinario come percorrere una strada. Alla solidarietà deve seguire una risposta pubblica concreta e verificabile. Si sollecita, pertanto, un piano di potenziamento con assegnazioni effettive, non meramente temporanee, e con tempi certi, affinché i presìdi non restino scoperti.

Come già più volte dichiarato, il SIAP Puglia ribadisce la necessità improcrastinabile di un’assegnazione aggiuntiva e strutturale di personale per tutte le Forze di Polizia, in misura proporzionata alle esigenze reali e con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte. La persistente carenza di organici incide sulla capacità di prevenzione e di controllo del territorio. La sicurezza dei cittadini e la dignità del lavoro in divisa costituiscono interessi pubblici primari e, come tali, esigono scelte coerenti, continuità amministrativa e decisioni misurabili nei fatti. La Puglia non si piega e chiede che la legalità sia un impegno concreto, quotidiano, riconoscibile.

Segretario Generale Regionale SIAP Puglia

Dott. Francesco Tiani