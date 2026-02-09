In Consiglio regionale sarà depositata una mozione a firma del Capogruppo PD Stefano Minerva per impegnare il Governo nazionale ad aumentare il numero delle unità delle forze dell’ordine nel Salento.

“In queste ore, mentre a livello nazionale si discute di tutt’altro, nel nostro territorio assistiamo a episodi che destano forte preoccupazione – afferma Minerva –. I sindacati delle forze dell’ordine denunciano da tempo una grave carenza di organico, soprattutto nelle città.

“Il nuovo piano del Viminale – prosegue – prevede appena 26 nuove unità per l’intero Salento. Un numero del tutto insufficiente e che conferma una distribuzione delle risorse sbilanciata, con un’attenzione prevalente verso altre aree del Paese.

“Negli ultimi anni – aggiunge – abbiamo visto ridursi le risorse destinate al Sud non solo sulla sicurezza, ma anche su welfare e sanità. Eppure la prevenzione e il controllo del territorio sono condizioni essenziali per tutelare le comunità e lo Stato di diritto.

“Per questo chiederò al Consiglio regionale di approvare una mozione che impegni formalmente il Governo ad aumentare gli organici delle forze dell’ordine nel Salento. La sicurezza non può essere uno slogan elettorale né una clava da usare contro migranti o studenti: è un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni”, conclude Minerva.