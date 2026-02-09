SUPERSTRADA BRINDISI LECCE SOLO POCHI MINUTI FA
Un attacco, in pieno giorno, su una strada che è la più trafficata delle due province salentine.
Armi, esplosivo.
Conflitto a fuoco con i carabinieri.
BASTA!
Il Ministro Piantedosi la smetta di fare finta di nulla.
Il Salento ha un problema di ordine pubblico, di controllo del territorio.
Le forze dell’ordine e la magistratura non hanno mezzi per affrontare questa ondata di criminalità.
I piani di rafforzamento della Polizia valgono solo per il Nord e le regioni a guida centrodestra.
Il Governo Meloni sta colpevolmente ignorando gli appelli che un intero territorio lancia.
Sono 11 le interrogazioni parlamentari del sottoscritto a cui Piantedosi non ha ritenuto di rispondere.
Avanzano tempi cupi.
Lo spettro di quello che era il Salento tra la fine degli anni 80 e gli inizi dei 90 aleggia.
Ministro SVEGLIA!
Claudio Stefanazzi – Parlamentare PD