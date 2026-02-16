Ancora una partita dai due volti per l’Aurora, che supera l’Astra Volley al termine di una gara intensa e ricca di ribaltamenti: 3-2 il risultato finale (18-25, 25-17, 25-14, 24-26, 15-12).

L’avvio è complicato per le padrone di casa. Dopo un equilibrio iniziale fino al 5-5, sono le ospiti a prendere il controllo del primo set grazie a un’ottima organizzazione difensiva e a una gestione ordinata delle transizioni.

La reazione dell’Aurora arriva nel secondo e nel terzo parziale, giocati con maggiore ritmo e qualità, con vantaggi costruiti e amministrati con autorevolezza.

Il quarto set sembra indirizzato, con le brindisine avanti 16-12, ma un improvviso calo di attenzione riapre completamente la sfida. L’Astra rientra, sorpassa e porta la gara al tie break.

Nel quinto set ancora oscillazioni: dal +4 (11-7) al ritorno delle ospiti, fino alla gestione più lucida nei punti decisivi che consente all’Aurora di chiudere 15-12.

A fine gara il Vice Presidente Daniele De Leonardis analizza con lucidità:

“E’ stata un’altra partita da due volti. Ancora una falsa partenza, un primo set sotto tono.

Buona la reazione a metà gara ma sul finale abbiamo mollato.

Per una squadra che ambisce a qualcosa di diverso dalla metà classifica non è accettabile lasciare tanti punti per strada.

Complimenti alle avversarie per averci creduto e giocato una buona partita, aspettando il momento giusto per colpire.

Già da domenica prossima bisogna accelerare per non perdere altri punti da chi ci precede in classifica”

Due punti che muovono la classifica, ma per l’Aurora il tema resta la continuità: alzare lo standard per evitare di lasciare spazio alle avversarie nei momenti chiave.

Le biancazzurre saranno di scena domenica 22 febbraio sul campo del Frimarc Surbo.