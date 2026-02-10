Vittoria di carattere per l’Aurora Volley Brindisi che espugna il campo del New Volley Torre Santa Susanna al termine di una sfida combattutissima, chiusa al tie break sul punteggio di 3-2. Un successo pesante, che vale il quarto posto in solitaria in classifica.

La gara si apre nel peggiore dei modi per l’Aurora, travolta nel primo set dall’intensità delle padrone di casa (25-12). La reazione non tarda ad arrivare: nel secondo parziale le brindisine crescono alla distanza e ristabiliscono la parità imponendosi 25-18.

Nel terzo set è ancora Torre a prendere il controllo e a chiudere 25-16, riportandosi avanti. L’Aurora però non molla: nel quarto parziale conduce con maggiore lucidità e allunga nel finale, vincendo 22-15 e trascinando la gara al quinto set.

Il tie break è un concentrato di emozioni. L’Aurora parte forte, cambia campo avanti 8-4 e si porta fino all’11-5. Torre rientra clamorosamente e sorpassa sul 12-11, ma nel finale punto a punto sono le brindisine a trovare freddezza e determinazione, chiudendo 16-14 e conquistando una vittoria dal grande peso specifico.

Una prova di squadra importante per l’Aurora, che ha saputo sopperire alle assenze trovando risposte positive da tutto il gruppo, con le più giovani decisive nei momenti chiave.

Soddisfatta coach Monica Casalino:

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Per noi era fondamentale vincere per il morale e per la classifica. Ancora una volta il gruppo ha fatto la differenza: chi è subentrata ha dato il massimo. Dobbiamo migliorare l’approccio alla gara e lavoreremo su questo già da martedì.”

Nel prossimo turno l’Aurora Volley Brindisi tornerà al Pala Zumbo per affrontare l’Astra Volley.