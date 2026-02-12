Domenica 15 febbraio 2026 l’Avis Comunale di Brindisi e la Fratres “San Lorenzo da Brindisi”, in collaborazione con il SIMT dell’Ospedale “A.Perrino”, organizzano, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (ultimo emocromo), una raccolta straordinaria sangue presso la parrocchia “Spirito Santo”, in via Sant’Angelo.

LE CONDIZIONI NECESSARIE PER DONARE

Per donare occorre essere in buona salute: occorre pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E’ necessario avere uno stile di vita corretto.

QUANDO E’ POSSIBILE DONARE

DOMENICA 15 FEBBRAIO dalle ore 8.00 alle 12.00, presso la parrocchia “Spirito Santo”, in via Sant’Angelo.

ATTENZIONE: prima di donare è consigliabile fare una colazione leggera (tè, caffè, succo di frutta con due-tre biscotti secchi o due fette biscottate con marmellata), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati.

I NOSTRI APPELLI

Aiutiamo chi ha bisogno in questo periodo così drammatico!

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo.

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER DONARE

AVIS Comunale di Brindisi

Telefono: 3755282712 – 0831523232

Mail: brindisi.comunale@avis.it

Messaggio privato alla pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi Odv

Instagram: aviscomunalebrindisi

Fratres “San Lorenzo da Brindisi”

Mail: gruppobrindisislorenzo@fratres.eu

Telefono: 3470003774 – 3291043919

Facebook: Fratres San Lorenzo

Ufficio stampa Avis Comunale di Brindisi OdV