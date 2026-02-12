Domenica 15 febbraio 2026 l’Avis Comunale di Brindisi e la Fratres “San Lorenzo da Brindisi”, in collaborazione con il SIMT dell’Ospedale “A.Perrino”, organizzano, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (ultimo emocromo), una raccolta straordinaria sangue presso la parrocchia “Spirito Santo”, in via Sant’Angelo.
LE CONDIZIONI NECESSARIE PER DONARE
Per donare occorre essere in buona salute: occorre pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E’ necessario avere uno stile di vita corretto.
QUANDO E’ POSSIBILE DONARE
DOMENICA 15 FEBBRAIO dalle ore 8.00 alle 12.00, presso la parrocchia “Spirito Santo”, in via Sant’Angelo.
ATTENZIONE: prima di donare è consigliabile fare una colazione leggera (tè, caffè, succo di frutta con due-tre biscotti secchi o due fette biscottate con marmellata), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati.
I NOSTRI APPELLI
Aiutiamo chi ha bisogno in questo periodo così drammatico!
Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo.
Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER DONARE
AVIS Comunale di Brindisi
Telefono: 3755282712 – 0831523232
Mail: brindisi.comunale@avis.it
Messaggio privato alla pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi Odv
Instagram: aviscomunalebrindisi
Fratres “San Lorenzo da Brindisi”
Mail: gruppobrindisislorenzo@fratres.eu
Telefono: 3470003774 – 3291043919
Facebook: Fratres San Lorenzo
Ufficio stampa Avis Comunale di Brindisi OdV