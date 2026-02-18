Si comunica che a partire dalle ore 17:00 di martedì 17 febbraio, è possibile acquistare i biglietti per assistere all’unico match casalingo di campionato in programma per il mese di marzo. La Valtur Brindisi sfiderà sabato 21 marzo la Real Sebastiani Rieti, in un calendario che prevede solo match esterni (Rimini, Cento e Mestre) e il weekend della Final Four di Coppa Italia.

Sarà possibile acquistare i ticket online al seguente link https://newbasketbrindisi.vivaticket.it/, presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale e presso il New Basket Store (aperto tutti i giorni nei seguenti orari 09:30-13:00; 16:45-20:15 tranne la domenica).

Si comunica che anche quest’anno le singole partite avranno quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C):

CATEGORIA A+: 2 PARTITE *(Pesaro e Fortitudo Bologna, a partire da €19)

CATEGORIA A: 9 PARTITE *(a partire da €14)

CATEGORIA B: 4 PARTITE *(a partire da €12)

CATEGORIA C: 4 PARTITE *(a partire da €10)

MATCH IN VENDITA:

• Valtur Brindisi vs Real Sebastiani Rieti |CATEGORIA A|– sabato 21 marzo ore 20:30

Si ricorda che è attualmente in vendita la prossima partita di campionato in programma sabato sera 21 febbraio alle ore 20:30 tra Valtur Brindisi e Reale Mutua Torino. Biglietti in vendita a partire da €12.

TICKETS IN VENDITA:

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

• online sul sito www.vivaticket.it

• punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio

• botteghino del Pala Pentassuglia con apertura 90 minuti prima della palla a due

GRAFICA PREZZI VS RIETI

Ufficio Stampa Valtur Brindisi