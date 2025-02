Mentre le bollette di luce e gas continuano a lievitare senza controllo, il governo resta a guardare, lasciando famiglie e imprese sempre più in difficoltà. L’inflazione cresce, il costo della vita aumenta, ma gli stipendi restano fermi, quando non diminuiscono o scompaiono proprio stante gli innumerevoli licenziamenti già in corso, aggravando così una situazione già insostenibile per troppi cittadini.

A Brindisi, come in tutta Italia, la povertà sta aumentando e sempre più persone faticano ad arrivare alla fine del mese. Di fronte a questa emergenza sociale, il Movimento 5 Stelle non può restare in silenzio. Per questo, a breve, inviteremo tutti i cittadini a scendere in piazza per far sentire la propria voce e il proprio dissenso contro un governo che ignora i bisogni reali delle persone.

Non possiamo accettare che le grandi multinazionali dell’energia continuino a macinare profitti record mentre milioni di italiani sono costretti a scegliere tra pagare le bollette o fare la spesa. Servono subito misure concrete per calmierare i costi dell’energia e proteggere i più deboli.

Invitiamo tutti i cittadini, le associazioni e le forze sociali a unirsi a noi in questa battaglia. Presto comunicheremo data e luogo della mobilitazione.

Non restiamo in silenzio

È il momento di agire!

Movimento 5 Stelle