I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Brindisi, in Torchiarolo, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Carlo Coviello, 43enne di Trepuzzi (LE) ed Gianpaolo Elia, 19enne, del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso della nottata di ieri, i predetti, durante un controllo alla circolazione stradale mentre viaggiavano a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata, sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare e trovati rispettivamente in possesso, il Coviello, di:

– 40 involucri del peso complessivo di 12,80 grammi di sostanza stupefacente tipo “cocaina ”, occultati sotto il sedile passeggero, un involucro di 1,77 grammi di sostanza stupefacente tipo “ marijuana ” occultato nella tasca dei pantaloni indossati, nonché la somma contante di euro 1.690, ritenuta provento attività illecita e materiale per il confezionamento;

mentre l’Elia, di:

– due involucri contenenti 3,78 grammi di sostanza stupefacente tipo “marijuana”;

– tre involucri per complessivi grammi 1 di sostanza stupefacente tipo “cocaina” occultati negli slip indossati e di una banconota da 50 euro, ritenuta provento attività illecita.

La sostanza stupefacente, il denaro e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.