Si è tenuta questa mattina, presso lo stand della Regione Puglia alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, la conferenza stampa congiunta dal titolo “Costa dei Trulli: i viaggiatori scelgono il mare e la Valle d’Itria”. Un appuntamento cruciale che ha visto la Città di Fasano protagonista, insieme ai comuni di Castellana Grotte, Ceglie Messapica, Cisternino, Mola di Bari, Monopoli, Ostuni, Polignano a Mare e Putignano, per consolidare l’identità di un territorio che si conferma ormai terzo polo turistico della regione, accanto a Gargano e Salento.

Le performance turistiche di Fasano, rappresentata alla B.I.T. dall’Assessore al Turismo Palmariggi, si inseriscono in un quadro regionale di straordinaria salute, illustrato nel report “Il turismo in Puglia nel 2026: evidenze, dinamiche e prospettive” presentato dal Presidente Antonio Decaro e dall’Assessora Graziamaria Starace. Nel 2025, la Puglia ha superato la soglia dei 6,7 milioni di arrivi (+13%) e dei 22,7 milioni di presenze (+10%). A trainare questa crescita è soprattutto l’internazionalizzazione: gli arrivi dall’estero sono cresciuti del 25%, portando il tasso di turisti stranieri al 45% del totale regionale. Significativa anche la destagionalizzazione, con una crescita del 30% dei flussi nei mesi di aprile e maggio.

Al centro della strategia presentata a Milano c’è l’attuazione del Piano Strategico Regionale “Puglia 3x6x5 2025/2030”, che individua l’ambito n. 4 “Costa dei Trulli e Valle d’Itria” come ecosistema omogeneo. Grazie alla Legge Regionale n. 15/2025, i comuni stanno lavorando alla creazione della Destination Management Organization (D.M.O.), un modello organizzativo innovativo per coordinare servizi, trasporti, marketing e formazione in modo centralizzato.

L’obiettivo è mettere a sistema le eccellenze del territorio: dai due siti UNESCO alla piana degli ulivi monumentali, dalle masserie storiche agli insediamenti rupestri, fino alla costa premiata da ben cinque Bandiere Blu.

L’assessore Palmariggi ha inoltre illustrato i dati straordinari che certificano la crescita esponenziale di Fasano.

Secondo le rilevazioni del software PayTourist, il 2025 si è chiuso con un bilancio estremamente positivo:

• Arrivi: 227.236 (+17,3% rispetto al 2024)

• Presenze: 763.806 (+3,3% rispetto al 2024)

Un trend di crescita costante, se si considera che già il 2024 aveva segnato un +7,8% di arrivi e un +10,9% di presenze rispetto all’anno precedente. Numeri che testimoniano l’efficacia delle politiche di accoglienza e la capacità del territorio di attrarre flussi nazionali e internazionali.

«La presenza del Comune di Fasano alla BIT di Milano – dice il sindaco Francesco Zaccaria -, conferma un percorso di crescita solido e continuo. I dati ci dicono che aumentano ancora le presenze, sia italiane sia estere, e questo dimostra che il lavoro fatto negli ultimi anni sta dando risultati concreti. Fasano è oggi un punto di riferimento nel panorama turistico pugliese e contribuisce in modo determinante alla forza della Costa dei Trulli, ormai terzo polo regionale accanto a Gargano e Salento. Ora diamo pronti ad accettare la sfida delle DMO, uno strumento che ci permetterà di organizzare meglio servizi, promozione e accoglienza. Vogliamo farlo insieme a chi ha reso grande questo territorio: i nostri imprenditori turistici, che con visione e investimenti ci hanno fatto conoscere nel mondo. Lavorando in squadra, come comprensorio, possiamo compiere un ulteriore salto di qualità. L’obiettivo è chiaro: migliorare i servizi, coordinare le energie e offrire ai visitatori un’esperienza sempre più completa ed efficiente».

«Assieme ai Comuni della Costa dei Trulli – ha dichiarato l’Assessore al Turismo di Fasano Pier Francesco Palmariggi – stiamo costruendo, passo dopo passo, una strategia condivisa per un nuovo modello di organizzazione turistica, più sistematico e innovativo. Fasano sta dando un contributo importante a questo percorso, forte della propria identità, dei risultati raggiunti e dei numeri che ogni anno confermano la qualità della nostra offerta. Vogliamo guardare allo sviluppo turistico in maniera più ampia: niente campanilismi, ma una vera squadra di territori che lavora nella stessa direzione. Per questo stiamo collaborando per mettere in campo strumenti amministrativi nuovi, capaci di mettere in rete i Comuni, per offrire più servizi, gestirli in modo centralizzato e dare risposte più rapide ed efficaci a problemi che, da soli, non potremmo affrontare con la stessa forza. La Borsa Internazionale del Turismo di Milano è sempre l’occasione giusta per tenere aperto il confronto sui nuovi orizzonti del turismo e, soprattutto, per presentarci uniti e concentrati sui prossimi passi che vogliamo compiere insieme. Oggi il turismo pugliese ha bisogno di questo: visione comune, collaborazione concreta e un impegno condiviso verso standard di qualità più elevati».

